‘Espero que seja o fim’, diz Biden após ataque israelense no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste sábado que esperava que este seja “o fim”, após os bombardeios de Israel na madrugada contra instalações militares no Irã. “Parece que eles não atacaram nada além de alvos militares”, disse Biden aos repórteres. “Espero que este seja o fim”, acrescentou o presidente sobre o novo episódio de violência entre os dois países inimigos, que aumenta os temores de uma escalada militar no Oriente Médio.

O Exército iraniano informou neste sábado (26) que mais dois soldados morreram nos ataques israelenses durante a madrugada no Irã, o que eleva a quatro o número de vítimas fatais. “Outros dois membros do Exército da República Islâmica do Irã não resistiram aos ferimentos e caíram como mártires”, anunciou a agência oficial de notícias Irna.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Oliveira