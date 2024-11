Espingardas são apreendidas em São Gonçalo dos Campos

Segundo informações do Acorda Cidade , parceiro do Bahia Notícias, a ocorrência foi registrada por volta das 16h durante uma ronda da guarnição. Ao notarem a presença de homens em uma cerca, os agentes se aproximaram e os suspeitos fugiram em direção a um matagal.

Três espingardas de calibre não identificado foram apreendidas por uma guarnição da 67ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), no último sábado (23). A ação ocorreu no bairro São João Grande, em São Gonçalo dos Campos , na região metropolitana de Feira de Santana.

Durante a fuga, os homens deixaram para trás as armas, que foram recolhidas pela polícia e encaminhadas à Central de Flagrantes do Sobradinho, em Feira de Santana. Os policiais realizaram uma varredura no local, mas não localizaram nenhum suspeito.