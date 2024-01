Esplanada terá 2.000 PMs e fechamento parcial em 8 de janeiro

Ministro da Justiça interino diz não haver preocupação com segurança em Brasília na data que marca 1 ano dos atos extremistas

PoliciaIs militares do DF observam atos do 8 de Janeiro de 2023; agentes foram criticados pela inação em conter o vandalismo na Praça dos Três Poderes Marcello Casal Jr./Agência Brasil – 8.jan.2023

Patrícia Nadir 4.jan.2024 (quinta-feira) – 13h20



Cerca de 2.000 policiais militares do Distrito Federal estarão a postos para ajudar na segurança da Esplanada dos Ministérios no dia do ato de 1 ano do 8 de Janeiro organizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Haverá também o reforço com 250 homens da Força Nacional, segundo informou nesta 5ª feira (4.jan.2024) o ministro interino da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli.

A Esplanada ficará parcialmente fechada a partir das 6h da próxima 2ª feira (8.jan.2024), com o trânsito interditado na altura da avenida José Sarney, perto da Avenida das Bandeiras, até a Praça dos Três Poderes, nas imediações do Palácio do Planalto, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Congresso Nacional.

Em discurso em evento no Palácio do Buriti, em Brasília, Cappelli afirmou que “não há hipótese” de se repetir em 8 de janeiro de 2024 o que aconteceu na mesma data do ano passado, quando extremistas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.

“Não se confunde manifestação democrática com tentativa de golpe de Estado, com ataque aos Poderes, com depredação do patrimônio público. Passada a eleição, não interessa em quem você votou, estamos todos unidos pela Constituição Federal, pelo resultado legítimo da maioria do povo brasileiro”, disse Cappelli.

No evento, foi assinado um protocolo de segurança para a cerimônia de 2ª feira (8.jan), com o planejamento da atuação de cada órgão na data. Houve também o anúncio do investimento de R$ 3,6 milhões na segurança da capital, com a entrega de 20 viaturas, armamentos, drones e cartuchos, por meio do Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania).

O Poder360 transmitiu o encontro ao vivo. Assista (1h23min35s):