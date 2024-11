Esporte em 2° plano: Apenas 68 prefeitos eleitos propõem incentivos ao esporte na Bahia

Em um ano de Jogos Olímpicos e eleições, apenas 68 prefeitos eleitos nos 417 municípios baianos apresentaram propostas sobre incentivo aos esportes e gestão esportiva em 2024. Um levantamento do Bahia Notícias entre os planos de governo dos gestores eleitos em todo o estado aponta que, em 394 dos documentos, o equivalente a 94%, o termo “esporte” foi citado entre as propostas, porém apenas 16% fizeram propostas ligeiramente mais robustas, envolvendo os termos “incentivo ao esporte”, “conselho municipal de esportes” e “bolsa atleta”.

Apenas 17 dos 411 municípios em que o gestor disponibilizou o plano de governo, na plataforma DivulgaCand, não citaram a palavra esporte e, por sua vez, não formularam projetos na área esportiva, seja amador ou profissional. São eles: Bonito, Boquira, Canápolis, Cansanção, Formosa do Rio Preto, Ibicaraí, Iraquara, Itaeté, Itagimirim, Mortugaba, Nova Itarana, Novo Horizonte, Santa Rita de Cássia , São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Umburanas e Wagner.

Com relação ao “incentivo ao esporte”, expressão utilizada nas pesquisas, 53 cidades apresentaram propostas para o esporte profissional ou amador. Entre eles, se destacam Vitória da Conquista, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus e Morro do Chapéu. A maior parte das propostas é de incentivos a eventos esportivos; programas de incentivo a ocupação de locais públicos com esporte e lazer; e até a criação de escolas de iniciação esportiva para crianças e adolescentes, como no caso de Santa Terezinha, no norte baiano.

O Conselho Municipal de Esportes foi a proposta analisada que possui menos adesão entre os gestores baianos: apenas 10 sugeriram o projeto. Os conselhos municipais são compostos por membros representativos da sociedade civil reunidos para debater ações da gestão, propor temas e fiscalizar as realizações do Legislativo e Executivo. Os prefeitos eleitos que sugeriram a medida foram: Aracatu, Barreiras, Belo Campo, Canarana, Ibirapuã, Iguaí, Iuiú, Pau Brasil, Rodelas e Santa Inês.

Já a Bolsa Atleta – programa de patrocínio de atletas de alto-rendimento ou iniciantes para a manutenção de gastos com competições, treinos e equipamentos – possui mais força na Bahia. 43 dos 68 municípios que propuseram medidas para a gestão municipal esportiva citaram a criação, ampliação ou estruturação de um programa municipal de Bolsa Atleta. Entre eles estão São Sebastião do Passé, Barreiras, Conceição do Coité e Salvador.