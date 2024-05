Esportes da Sorte Cassino: jogue com até R$ 300 de bônus

O Esportes da Sorte Cassino é a seção de jogos de cassino de uma das principais casas de apostas do mercado brasileiro. E quem abre a sua conta para curtir o cassino online tem direito a um bônus de 100% até R$ 300 no primeiro depósito.

Em nosso artigo abaixo, vamos entender um pouco mais sobre a parte de cassino online Esportes da Sorte e como conquistar seu bônus. E, se quiser conhecer outros dos melhores cassinos online do mercado, sinta-se à vontade. Dessa maneira, também poderá conhecer outros bônus.

Bônus de boas-vindas do Esportes da Sorte Cassino Hoje em dia, com a concorrência acirrada entre as muitas operadoras em nosso país, os bônus de boas-vindas são cruciais. Na Esportes da Sorte Cassino, como mencionamos acima, temos uma oferta de boas-vindas para cassino de 100% até R$ 300.

Isso significa que qualquer valor depositado até R$ 300 será dobrado pela Esportes da Sorte como bônus. Esse incentivo ajuda os novos clientes a começar com o pé direito nos jogos de cassino online. Além disso, tem vários cassinos com rodadas grátis à disposição no mercado.



O bônus conquistado no Esportes da Sorte Cassino pode ser jogado apenas em alguns títulos específicos. Veja abaixo quais são:

Mines Balloon Mina da sorte Football X Spaceman Goal Todo bônus tem requisitos a serem cumpridos. Vamos ver mais abaixo quais são os dessa oferta. E, se pretende fazer seu cadastro, aproveite o promo code Esportes da Sorte.

Como ativar o bônus de cassino/registrar-se no site da Esportes da Sorte O primeiro passo para ativar o bônus da Esportes da Sorte Cassino é efetuar seu cadastro. Veja abaixo as instruções para abrir a conta:

Primeiramente, entre no site da Esportes da Sorte. Em seguida, clique em “Cadastre-se”, no topo direito do site. Então, coloque seu CPF e a plataforma preencherá seus dados automaticamente. Por fim, insira o promo code Esportes da Sorte caso possua e confirme seu registro. Agora que entendemos um pouco mais sobre o bônus e como consegui-lo, vamos finalmente aos Termos e Condições (T&Cs) da oferta. E não é preciso se preocupar, pois a Esportes da Sorte é confiável e deixa tudo transparente para os clientes.

Termos e Condições (T&Cs) do bônus Esportes da Sorte Se você é um apostador mais experiente, sabe que toda oferta, seja ela em qual plataforma for, possui seus Termos e Condições (T&C). Dessa forma, a promoção da Esportes da Sorte Cassino possui as seguintes regras:

É necessário cumprir um rollover de 40 vezes (40x) o valor do bônus antes de ser liberado o saque na sua conta. O bônus tem uma validade de 15 dias a partir do momento da ativação. Caso o rollover não seja cumprido dentro do prazo, o valor expirará. O valor do bônus só pode ser utilizado nos jogos selecionados pela plataforma. Ou seja, as seguintes atrações do site: Spaceman, Mines, Mina da Sorte, Goal, Balloon e Football X. Somente um bônus de boas-vindas no Cassino Esportes da Sorte é dado por endereço, IP e usuário. Caso você tenha dúvidas, é possível acessar a aba de promoções no site da Esportes da Sorte para ler os Termos e Condições (T&C) completos.

A seção de cassino da Esportes da Sorte é completa e fácil de usar Slots: Jogos disponíveis no site da Esportes da Sorte Sempre que pensamos em cassino online, certamente uma das primeiras coisas que vem à mente são os famigerados slots. A Esportes da Sorte Cassino conta com os mais diversos jogos das mais diversas empresas responsáveis pelo desenvolvimento.



Mas afinal, o que são slots? Os slots são as versões virtuais dos jogos de caça-níquel, as antigas máquinas de Jackpot. Nessas versões virtuais, a criatividade não tem limites, com jogos que apresentam os mais variados temas e aventuras.

No cassino online Esportes da Sorte, o usuário terá disponíveis mais de 50 desenvolvedoras. São nomes gigantes na indústria, como:

NetEnt Evolution Crazy Tooth Studios Endorphina iSoftbet Playson Spribe Triple Edge Studio Wazdam São mais de 3500 slots com todo tipo de jogo, baseado em aventuras, histórias e culturas. Na página do Esportes da Sorte Cassino, você consegue filtrar por temas, desenvolvedores e até demais tipos de jogos, como roletas e outros.

Todos os slots tem total funcionalidade para celulares, podendo ser jogados sem travamentos e sem problemas de bugs.

Jogue slots na Esportes da Sorte

Quais são os tipos de slots? Agora que já aprendemos o que são slots e quais as diferenças entre eles,vamos entender quais são os tipos de caça-níqueis que existem.

Pois é, existem diferenças! Se você for um apostador novato talvez nunca tenha ouvido falar nisso, certo? Existem slots com 3, 4, 5, 6 ou mais bobinas, por exemplo.



Existem três tipos principais de slots, são eles:

Mega Ways Drops & Wins Jackpots Cada um deles possui maneiras de jogar e regras diferentes. No Jackpot, por exemplo, uma porcentagem de cada rodada vencedora fica reservada e qualquer um pode ganhá-la. Daí a expressão “ganhou no jackpot”.

Abaixo, fizemos uma seção especial sobre um tipo de jogo de cassino que tomou conta das operadoras nos últimos anos: os jogos de Crash Cassino.

Crash Cassino: como funciona? Existe uma grande possibilidade de você já ter ouvido falar sobre jogos de Crash nas plataformas de apostas. Mas o que eles são?



Os jogos de Crash tem uma premissa diferente dos slots e dos jogos de mesa. Todo seu funcionamento é baseado no uso da ferramenta de Cash Out. Ou seja, é você quem define quando vai parar a sua aposta.



Os jogos possuem designs diferentes um do outro assim como os slots, mas mantém o funcionamento básico. Geralmente consiste em um marcador que vai subindo por tempo indeterminado e você escolhe quando quer dar crash out.



Um exemplo de jogo que explodiu, foi o Esportes da Sorte Aviator, que começou com a febre dos slots por aqui. Você pode ler no artigo que marcamos mais sobre o jogo e sobre o estilo de cassino.

Importante lembrar que jogos de cassino precisam de responsabilidade de apostas, jogue sempre com parcimônia.

Jogos de mesa: quais tipos de jogos a Esportes da Sorte oferece? Fora os slots, os próximos jogos que mais são lembrados quando mencionamos cassino são os jogos de mesa. Quem não pensa nas enormes mesas de roletas, Blackjack e afins?



Abaixo separamos os mais comuns que temos na Esportes da Sorte à nossa disposição.

Roleta A roleta já faz parte da cultura pop por ter aparecido em diversos filmes e obras. No Cassino Esportes da Sorte encontramos 66 tipos de jogos de roleta, tanto com as regras americanas como com as regras europeias.

A grande diferença entre as duas é a forma como o zero é destacado. Na Americana, possui 0 e 00, enquanto que na europeia possui apenas um zero.



A roleta é um grande clássico dos cassinos, por isso não deveria ficar de fora do Cassino Esportes da Sorte. Não deixe de explorar os diversos tipos, com roletas temáticas e principalmente a modalidade ao vivo.

Blackjack Blackjack, nosso famigerado 21, quem nunca brincou com as cartas desse tão clássico jogo? O jogo em si possui regras bem fáceis de entender: o dealer distribui cartas para cada jogador e para a mesa. Quem chegar mais perto ou alcançar o número 21, ganha as apostas da rodada. Se você estourar o 21, perdeu tudo.

Esse jogo é muito conhecido em todas as plataformas de apostas. E, na Esportes da Sorte, você terá uma gama de opções para jogar, desde ao vivo até as mais simples.

Bacará O Bacará não é tão famoso em terras brasileiras, mas ele é bem parecido com o Blackjack. No jogo, que é um pouquinho mais complexo que o nosso 21, a pontuação vai até os nove pontos, jogado com seis baralhos.

Somente a mão do jogador e a do dealer competem. Isso faz com que, o apostador tenha três palpites: a sua mão será a vencedora, a mão do dealer será a vencedora ou empate.

Comparado aos demais jogos de mesa, o Bacará tem menos opções na Esportes da Sorte. Porém, os jogos que estão disponíveis são muito bons para conhecer e apostar.

Cassino ao Vivo Uma das atrações mais chamativas no Esportes da Sorte Cassino são as opções de cassino ao vivo. Esses jogos ao vivo são focados nos jogos de mesa, os mesmo que mostramos acima.

A grande sacada é que, por ser ao vivo, um dealer é destacado para dar as cartas, gerando uma interação com os apostadores.

No momento que redigimos este artigo, vimos diversas opções de jogos ao vivo no site da Esportes da Sorte. Desde vários tipos de roleta até Blackjack e outros.

Experiência de jogar no Esportes da Sorte Cassino pelo celular é boa Esportes da Sorte app Cada vez mais os apostadores buscam mais alternativas para apostar em seus celulares de qualquer lugar que estejam. E os aplicativos para celular das casas de apostas ajudaram muito quem quer sempre ficar por dentro das apostas e cassino.



Porém, no caso da Esportes da Sorte, a plataforma não oferece um Esportes da Sorte app nem para Android e nem para iOS. Talvez por ser uma plataforma mais jovem, a Esportes da Sorte pode vir a rever essa decisão no futuro.



A boa notícia é que a falta de um app não faz tanta falta para quem gosta de jogar o Esportes da Sorte Spaceman. Isso se deve ao fato da plataforma otimizar o site inteiramente para a versão mobile, mantendo as mesmas funcionalidades.



Dessa forma, basta você acessar o site da Esportes da Sorte pelo navegador do celular que a página estará totalmente otimizada.

Formas de pagamento do Esportes da Sorte Casino Uma das primeiras perguntas que fazemos é sobre as formas de pagamento da plataforma que estamos conhecendo, certo? E, a Esportes da Sorte oferece algumas opções para depósito e saque: Pix, transferência bancária e outros.

Inclusive, a forma de pagamento por Pix é a mais descomplicada tanto para colocar créditos em sua conta como para receber eventuais retornos.

O tempo de processamento é instantâneo, o que deixa as coisas um pouco menos decepcionantes com relação às demais formas.

Serviço de Atendimento ao Cliente da Esportes da Sorte Um dos mais importantes aspectos das plataformas de apostas é a eficiência das formas de atendimento que a plataforma oferece. Isso porque em um momento de necessidade, um atendimento diferenciado e em canais variados é de suma importância.

No caso do Esportes da Sorte, estas são as opções que oferecem:

Chat ao vivo (24h por dia) E-mail A plataforma também conta com uma seção de FAQs, onde você pode tentar tirar suas dúvidas. Inclusive, recomendamos que consulte a seção antes mesmo de acionar a ajuda especializada do Esportes da Sorte Casino.

Perguntas Frequentes sobre a Esportes da Sorte Cassino Separamos abaixo algumas perguntas frequentes sobre o Esportes da Sorte Casino. Vamos entendê-las e ver se pode tirar algumas de suas dúvidas.

A Esportes da Sorte é Confiável? Sim, a plataforma da Esportes da Sorte é confiável e totalmente licenciada. A casa possui licença do governo de Curaçao, uma das maiores autoridades em jogos. O site possui segurança SSL, que garante segurança extra para os seus dados.

A Esportes da Sorte possui cassino ao vivo? Apesar de oferecer poucas opções no momento, o Esportes da Sorte Casino possui jogos de cassino ao vivo. Consulte na parte de cassino quais jogos a plataforma disponibiliza e aproveite essa função.

A Esportes da Sorte aceita cartão como forma de pagamento? A Esportes da Sorte oferece vários métodos de pagamento. Porém, recomendamos que você utilize o Pix. Afinal, cartões podem sofrer com limitações da operadora de cartão e podem não ser aceitas pelo Cassino Esportes da Sorte.

+18 | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Divulgação de publicidade

A adesão a uma das ofertas apresentadas nesta página poderá resultar em um pagamento à Better Collective. Isso pode afetar como e onde as casas de apostas aparecem na página e a ordem em que aparecem, mas não influencia nossas avaliações.