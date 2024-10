Esposa acusa presidente da bancada evangélica de traição e vício em álcool

A deputada federal Antônia Luciléia da Cruz Ramos (Republicanos/AC) usou suas redes sociais no último dia 16 de outubro para expor uma crise conjugal com o marido, o também deputado federal Silas Câmara (Republicanos/AM), que preside a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional.

Em um post no Instagram, que foi posteriormente apagado, Antônia revelou detalhes íntimos sobre o relacionamento de 35 anos, mencionando traições, alcoolismo e conflitos familiares envolvendo o marido, que recentemente passou por uma cirurgia cardíaca.

Na publicação, Antônia insinuou ingratidão por parte de Silas, apontando sua indiferença familiar, especialmente com os netos, afirmando que ele nem sequer compareceu para visitá-los no Dia das Crianças. “Nem no Dia das Crianças o avô aparece!”, escreveu a deputada, criticando a falta de respeito com ela e com a família.

Ela ainda revelou que Silas teria montado um bar dentro de casa, sugerindo um problema com alcoolismo, e relatou que desmontou o que chamou de “Gabinete do Ódio” em sua casa, um espaço que teria sido criado para atacar opositores políticos.

A crise conjugal, que estaria se arrastando por mais de cinco anos, envolve não apenas questões políticas, mas também problemas familiares.

Antônia mencionou conflitos com as sobrinhas de Silas e outros parentes, além de relatar que o deputado estaria colocando os filhos do casal em disputas políticas. No final de seu desabafo, a deputada fez uma declaração de alerta: “Não sou mulherzinha para ficar com palhaçada cheia de galhos. Dou o troco na mesma moeda”, dando a entender que não toleraria traições conjugais.

Recuperação após cirurgia cardíaca

Em agosto deste ano, Silas Câmara passou por uma cirurgia de emergência devido a uma insuficiência cardíaca, realizada no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. A operação gerou uma onda de solidariedade entre colegas parlamentares e membros do governo, que expressaram apoio à sua recuperação nas redes sociais.

O post de Antônia veio dois meses após essa cirurgia e revelou que, apesar do apoio público, o clima dentro da família não estava bem. A deputada demonstrou preocupação com o estado de saúde do marido, mas deixou claro seu descontentamento com o comportamento de Silas desde o procedimento. “Foste levantado entre os mortos! […] Estais agindo assim, com indiferença com quem te ajuda”, escreveu.

Repercussões e silêncio do casal

A publicação de Antônia Luciléia foi apagada logo após ser postada, mas a crise conjugal já havia ganhado repercussão. Reportagens em Brasília e Manaus apuraram que o casal vive em crise há mais de cinco anos. No mesmo dia do post, Antônia teria expulsado assessores parlamentares de Silas do apartamento que os dois possuem em um condomínio de luxo em Manaus, no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste.

The post Esposa acusa presidente da bancada evangélica de traição e vício em álcool appeared first on Fuxico Gospel.