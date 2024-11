Esposa de MC Poze movimentou R$ 10 milhões com rifas fraudulentas

Viviane Noronha Geovanini, conhecida como Vivi Noronha e esposa do funkeiro MC Poze do Rodo, foi alvo de uma operação da Polícia Civil chamada “Rifa Limpa” nesta sexta-feira (1º). De acordo com informação revelada pelo O Globo, a ação investiga sorteios ilegais promovidos nas redes sociais, nos quais Vivi teria movimentado cerca de R$ 10 milhões entre 2022 e 2023 com rifas fraudulentas. Ela usava seu perfil no Instagram, com mais de 1,6 milhão de seguidores, para vender bilhetes a R$ 0,99, prometendo prêmios em dinheiro que variavam de R$ 500 a R$ 100 mil para quem comprasse mais bilhetes.

MC Poze, que possui mais de 15 milhões de seguidores, também é investigado, pois teria ajudado a divulgar os sorteios da esposa, incluindo um sorteio de uma Tesla Cybertruck avaliada em R$ 2 milhões. As investigações apontam que os influenciadores não tinham posse legítima do carro e que, em alguns casos, ele foi oferecido em sorteios repetidos, mesmo após já ter sido sorteado anteriormente. Além disso, outros prêmios em dinheiro também eram oferecidos sem garantias de entrega aos ganhadores.

Entre outros investigados, está Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Du Ouro, que teria movimentado cerca de R$ 15 milhões em cinco meses com sorteios de carros e bebidas. Roger é suspeito de lavar o dinheiro das rifas através de uma distribuidora de bebidas registrada em seu nome. Em sua residência, foram apreendidos R$ 120 mil em dinheiro e itens como uma máquina de contar cédulas e uma mala com notas falsas, supostamente usadas para enganar outros participantes no esquema.

Na manhã de sexta-feira, agentes realizaram buscas na casa de MC Poze e Vivi no Rio de Janeiro, apreendendo celulares, joias, carros de luxo e motocicletas. Poze declarou nas redes sociais que não era alvo direto da operação, mas que acredita que o fato de ter “progresso financeiro” incomoda. Ele afirmou que confia na resolução do caso por meio de seus advogados e que seus bens devem ser devolvidos em breve.

Leia Também: ‘Não dava para começar trabalho cansada’, diz Fernanda Torres sobre não ser Odete Roitman