Esposa de pastor acusa marido de traição durante culto; “Tá ficando com a levita”

Uma confusão tomou conta de um culto evangélico em Campos, no Rio de Janeiro, após Ariana, esposa do pastor Ruan Sérgio, acusá-lo publicamente de traição. O casal, que tem três filhos, protagonizou a cena diante da congregação, gerando grande repercussão.

Durante o culto, Ariana afirmou ter hackeado o celular do marido e descoberto que ele estaria mantendo um relacionamento com a levita Laís, que também é membro da igreja e esposa do guitarrista Patrick. “Hoje de manhã, eu hackeei o celular do meu esposo e descobri que ele está ficando com a levita Laís, esposa do Patrick. Aqui estão os prints, quem quiser ver. E ela ainda teve a cara de pau de passar o Natal na minha casa”, declarou Ariana.

A situação ficou ainda mais tensa quando Ruan Sérgio tentou impedir que Ariana continuasse a falar, mas acabou recebendo um tapa no rosto. Na sequência, Ariana teria agarrado Laís, que estava com uma criança no colo, gerando uma confusão generalizada no local.

