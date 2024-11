Esposa de Robinho se pronuncia pela 1ª vez e defende jogador: “Está pagando por algo que não fez”

“Vou lá todas as semanas. Levo a comidinha dele, os produtos de higiene, os produtos de limpeza. Graças a Deus, ele tem uma cabeça muito boa. Eu, às vezes, vou tentar acalmá-lo, e é ele quem me acalma”, continuou.

O atleta foi preso no dia 21 de março de 2024 e, desde então, se encontra na Penitenciária II de Tremembé.

Além disso, foi pedido um habeas corpus pela defesa do ex-jogador no Supremo Tribunal Federal (STF) com o intuito de reverter a prisão. Neste momento, o placar do julgamento está em 5 votos a 1 para manter Robinho detido.