Esposa de Rodriguinho desabafa: “Se falar tudo o que penso, vou presa”

Após mais uma polêmica relacionada à postura de Rodriguinho nas festas do BBB24, Bruna Amaral, esposa do cantor, falou sobre o assunto no Instagram. Apesar de dizer que não se manifestaria mais sobre o tema, ela mencionou que conta com um advogado.

“Gente, vocês perceberam que eu não ‘hablei’ [‘falei’] mais, né, que estou quieta? Até porque, se eu falar tudo o que penso, nesse mundo cheio de ‘mimimi’, acho que vou presa. Mas, olha, estou só observando tudo o que está acontecendo, e o advogado está trabalhando. Seguimos”, escreveu.

Bruna aproveitou para mostrar outras mensagens enviadas pelo público a Rodriguinho, como um elogio à postura dele: “Tem um gosto musical apurado, e isso poucos entenderão”, afirmou um seguidor, que relembrou a presença do casal em um show do cantor norte-americano Usher, recentemente.

Entretanto, houve uma ameaça de morte, segundo Bruna. “Teu marido é um merda, é um escroto. Teu marido está morto. Cala a boca, porque, se não [calar], você também está”, disse outro seguidor.

Afronta de Valesca Popozuda Como ocorreu em outras festas, Rodriguinho ficou sentado durante mais um show ao vivo no BBB 24, nesse sábado (20/1). Entretanto, a atração da vez, a cantora Valesca Popozuda, não deixou barato e afrontou o cantor: foi até o sofá onde ele estava e começou a dançar.

O pagodeiro, então, levantou rápido e começou a rir da situação, com um sorriso constrangido. Para pegar mais ainda no pé do ex-integrante d’Os Travessos, a funkeira cantou uma música de Ludmilla – também alvo das críticas de Rodriguinho. Confira o vídeo aqui.

No X (antigo Twitter), Valesca comentou sobre o show e confirmou que quis afrontar o cantor. “Teve recado para as mulheres se sentirem divas com seus corpos; teve a música da Ludmilla para afrontar; teve Beyoncé; teve Lady Gaga; e teve afronta! Gostaram do show?”, perguntou aos seguidores.

O momento não passou despercebido pelas mídias sociais, e a intérprete do hit Beijinho no Ombro recebeu elogios. “A Valesca escracha mesmo”, disse um internauta. “Quanto vale entrar para história, Valesca?”, questionou outro. “Amei! Falta de respeito com os colegas de trabalho”, ironizou um terceiro perfil.