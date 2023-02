Esposa de Rui Costa, Aline Peixoto oficializa candidatura ao TCM

A ex-primeira-dama da Bahia, Aline Peixoto, teve o seu nome oficializado para a disputa do cargo de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). A candidatura da esposa do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), foi publicada na edição desta terça-feira (14) do Diário Oficial do Legislativo (DOL).

A candidatura de Aline teve 34 assinaturas. O ex-deputado estadual Tom Araujo também oficializou seu nome para concorrer ao posto, com 18 assinaturas. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia(Al-BA), Adolfo Menezes(PSD), a eleição só irá acontecer depois do Carnaval. A previsão é que seja realizada no dia 27 de fevereiro.

O cargo de conselheiro da Corte está vago desde o ano passado, quando ocorreu a aposentadoria do conselheiro Raimundo Moreira. A ALBA recebeu os ofícios do presidente do TCM, Plínio Carneiro, e do governador Jerônimo Rodrigues, que confirmaram a legitimidade do Legislativo em fazer a indicação para o posto, observando o que preconizam a Constituição do Estado e o Regimento Interno.Enfermeira, Aline Peixoto tem no currículo a gestão do Hospital Geral de Ipiaú, a presidência da instituição Voluntárias Sociais da Bahia, e assessora especial da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Já Tom foi prefeito de Conceição do Coité por um mandato, e deputado estadual por três oportunidades.

