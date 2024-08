A emoção tomou conta das redes sociais, na manhã desta quarta-feira (28/8), após Selena, esposa do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, escrever uma carta aberta de despedida para o jogador.

Nos stories do marido, ela se declarou, falou da perda e agradeceu o carinho dos seguidores do atleta: “Hoje tenho que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos Juan Izquierdo, para mim Juanma meu melhor amigo, meu marido, pai dos meus filhos. Hoje uma parte de mim morre com você”, começou.

Em seguida, ela elogiou o marido: “Foste uma grande pessoa, nobre, amorosa, sem maldade. Foste um anjo nesta terra e serás um anjo no céu. Hoje eu tenho que continuar por nossos filhos e tirar forças de onde não há”, disse, antes de completar:

“Eu sei que lutou até o fim e que a única coisa que você desejava era estar conosco. Vou sentir sua falta por toda a minha vida e sua ausência vai doer a cada passo. Você desistiu de muito para viver, muita estrada para percorrer”, comentou.

1 de 16

Esposa do zagueiro Juan Izquierdo emociona fãs com carta aberta

Twitter/Reprodução

2 de 16

Boletim médico informa a causa da morte de Izquierdo

Divulgação

3 de 16

Nacional/ Divulgação

4 de 16

São Paulo se pronuncia após morte de Juan Izquierdo. Leia o texto!

Reprodução/Instagram

5 de 16

O zagueiro uruguaio Juan Izquierdo em campo

Reprodução/Redes Sociais/Nacional

6 de 16

O zagueiro uruguaio Juan Izquierdo em campo

Reprodução/Redes Sociais/Nacional

7 de 16

Cônsul do Uruguai lamenta estado de saúde de Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional

Instagram/Reprodução

8 de 16

Após novos exames, hospital revela quadro de zagueiro do Nacional-URU Juan Izquierdo

Nacional-URU/Divulgação

9 de 16

Boletim médico atualiza estado de saúde de zagueiro do Nacional-URU, Juan Izquierdo

Nacional-URU/Divulgação

10 de 16

Na UTII, causa do desmaio de zagueiro do Nacional-URU Juan Izquierdo é revelada

Nacional-URU/Divulgação

11 de 16

Izquierdo tinha 27 anos

Divulgação/ Nacional-URU

12 de 16

Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional, caiu desacordado em campo

Reprodução

13 de 16

Alexandre Schneider/Getty Images

14 de 16

Izquierdo estava internado na CTI de um hospital nas proximidades do MorumBis

Alexandre Schneider/Getty Images

15 de 16

Izquierdo foi socorrido pela ambulância que fica no estádio, após os jogadores chamarem por socorro

Reprodução

16 de 16

O atleta disputava as oitavas de final da Libertadores, contra o São Paulo, no Morumbis

Logo depois, Selena falou de rever Juan Izquierdo e agradeceu: “A partir de agora só sonho com o dia do nosso reencontro e em ver novamente aquele sorriso que preenche a alma. Obrigado a todos que pensaram nele e torceram de uma forma ou de outra”, declarou.

E encerrou: “Hoje, Juanma nos protege, a mim e especialmente aos nossos bebês, do céu. Vou te amar a vida toda, meu guerreiro. Desta vez, tivemos que perder”.

Causa da morte de Juan Izquierdo O mundo dos esportes recebeu a notícia da morte de Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional-URU, na noite de terça-feira (27/8). O atleta estava internado desde a última quinta (22/8), quando teve um mal súbito e caiu desacordado durante jogo contra o São Paulo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Após toda a comoção, o Hospital Albert Einstein emitiu uma nota informando a causa da morte: “O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à

arritmia cardíaca”, declarou.

A confirmação do falecimento A morte do zagueiro foi divulgada pelo clube uruguaio nas redes sociais: “Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Club Nacional de Football anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável”, disse o Nacional em nota.

Na última segunda-feira (26/8), um boletim médico foi divulgado informando que “avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana”, além de estar “dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico”.

O Einstein ainda deu mais detalhes: “Juan segue sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica”, disse o texto, assinado pelos médicos Marcos Vinicius Tadao Fujino (neurologista), Carlos Vicente Serrano Junior (cardiologista) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico).

O incidente aconteceu durante uma bola parada, quando o goleiro do time paulista se preparava para bater um tiro de meta. Na hora da ação, Juan se desequilibrou e foi ao chão.

Juan Izquierdo foi substituído por Emiliano Velázquez. O caso aconteceu nos minutos finais da disputa.

O São Paulo Futebol Clube se pronunciou após a morte de Juan Izquierdo, na noite desta terça-feira (27/8), aos 27 anos: “Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol. Descanse em paz, Juan”, escreveu o São Paulo nas redes sociais.