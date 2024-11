Esquadrão antibombas faz operação em shopping no DF após suspeita de atentado

O esquadrão antibombas da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) deflagrou a Operação Petardo, nesta segunda-feira (18), para averiguar a suspeita de artefatos explosivos no shopping DF Plaza, na localidade de Águas Claras, em Brasília. A ação foi motivada por uma denúncia de que uma bolsa havia sido abandonada no local.

Um segurança do shopping acionou a polícia e o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi mobilizado ao local. Segundo o jornal Metrópoles, objeto suspeito foi removido do local, devido ao sistema de circulação de gás.