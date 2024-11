Esquerda tenta se fortalecer e indica candidatura majoritária de Kokay

Após não conseguir se eleger para cargos majoritários no último pleito, a esquerda no Distrito Federal tenta se fortalecer para as eleições de 2026. Nesta terça-feira (5/11), parlamentares e lideranças dos partidos dos Trabalhadores (PT) e Socialismo e Liberdade (PSol) se reuniram para indicar uma possível aliança em torno da candidatura de Erika Kokay, atualmente deputada federal pela capital do país.

Kokay é cotada como provável candidata ao Senado ou ao Governo do Distrito Federal (GDF). Porém, uma eventual candidatura dela ainda depende de acordos políticos que serão construídos até 2026.

Além de Kokay e dos deputados distritais Fábio Felix (PSol) e Max Maciel (PSol), estavam entre os participantes do encontro desta terça-feira (5/11): a presidente do PSol-DF, Giulia Tadini; a ex-deputada federal Maninha; Toninho e Keka Bagno, ex-candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF); além de Pedro Ivo e Marivaldo Pereira, que concorreram ao Senado.

“Erika Kokay é uma liderança histórica de nossa cidade, e nós, do PSol, sinalizamos que a candidatura dela tem nosso respeito e todas as condições para [receber] apoio. É fundamental que tenhamos uma postulante com a envergadura dela para fazer frente ao projeto da extrema direita no Distrito Federal. A população clama por mudanças e, sem dúvidas, ela reúne os atributos necessários para encabeçar o projeto da esquerda”, declarou Fábio Felix.

A presidente do PSol no DF completou: “A esquerda do DF precisa apresentar um programa de esquerda e de transformação profunda. Sem medo disso e de disputar as pautas. O nome da Erika tem potencial de animar a militância e vocalizar esse programa na disputa majoritária”.