Esquiador ‘engolido’ por avalanche na França é encontrado com vida

Um esquiador alemão de 50 anos conseguiu escapar com vida de uma avalanche no Mont Blanc, na França, devido ao uso de um airbag de segurança. O incidente ocorreu enquanto ele esquiava em uma área não demarcada, onde foi “engolido” pela neve. Após o acidente, ele foi localizado a 300 metros de distância, apresentando ferimentos graves, graças ao esforço de outros esquiadores que participaram das buscas. O airbag de segurança, que foi acionado no momento da avalanche, desempenhou um papel crucial ao mantê-lo mais próximo da superfície da neve, aumentando suas chances de sobrevivência.

Este equipamento tem se mostrado eficaz em situações de risco, como avalanches, onde a visibilidade e o tempo de resgate são fundamentais. Infelizmente, a região tem enfrentado um aumento no número de acidentes relacionados a avalanches. Recentemente, cinco esquiadores perderam a vida em dois eventos trágicos. Em Val-Cenis, quatro noruegueses faleceram, enquanto um suíço morreu em Haute-Savoie. As vítimas dessas tragédias enfrentaram condições extremas, como hipotermia severa e parada cardiorrespiratória.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira