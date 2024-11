Esquizofrenia: Entenda transtorno mental que acomete influenciador baiano Gabriel Randal

O tratamento da esquizofrenia é por antipsicóticos, um grupo de remédios utilizados para outros tratamentos além do transtorno, que possuem mecanismos de ação através de modulação de alguns neurotransmissores cerebrais. A principal ação desse grupo é o bloqueio de receptores tipo 2, ou D2, de dopamina, no cérebro.

“A esquizofrenia é uma doença que até hoje não temos marcadores biológicos, um exame de sangue e nem algo que a detecte. Então, para o diagnóstico é importante a observação do comportamento e de alguns sintomas. Os sintomas centrais são os delírios e as alucinações”, explicou o doutor.

Segundo o Doutor Felipe Alves Pereira, psiquiatra e professor na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e na ZARNS, os indivíduos que sofrem do transtorno devem ter uma suscetibilidade genética e pode começar com um fator estressante, muitas vezes químico.

Durante o pronunciamento oficial do influenciador, o pai de Randal explicou melhor aos seguidores sobre a condição mental de seu filho. Gabriel foi diagnosticado com esquizofrenia e chegou a passar um breve período no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira.

Mais um capítulo foi escrito na história do influenciador Gabriel Randal na última semana. Dessa vez, um capítulo que põe fim à parceria comercial entre ele e o blogueiro Dum Ice, sua dupla há anos na produção de conteúdo para redes sociais. Em um vídeo na companhia dos pais de Randal, Dum informou que não se responsabilizaria mais pelos acordos comerciais do amigo após sofrer uma série de acusações.

Sem o tratamento, os indivíduos tendem ao isolamento e à perda de interesse pelas coisas, sintomas negativos do transtorno e um dos principais motivos para a esquizofrenia ser uma grande causa de afastamento definitivo do trabalho. Entretanto, o médico alerta que cada tratamento deve ser indicado para cada indivíduo com base nas características de suas crises.



Ao site, o doutor explicou o que pode ocorrer caso a pessoa diagnosticada interrompa seu tratamento, como é o caso do influenciador Gabriel Randal, de acordo com Dum Ice. “O indivíduo que para de tomar o remédio, que está instável, pode ter uma nova crise, ele pode tentar suicídio, ele pode muitas vezes até cometer homicídios”, alertou o especialista.

O médico alertou ainda sobre o comportamento violento não dever ser associado a uma pessoa com transtorno mentais. Conforme o médico, na esquizofrenia apenas 0,5% a 1% da população tem tendências agressivas. “Não podemos associar a violência ao transtorno mental, mas alguns deles, um grupo de indivíduos, podem ter comportamento violento no contexto de uma alucinação. Por exemplo, ele ouve uma pessoa xingando, interpreta que é alguém na rua e pode agredi-lo. Não quer dizer que aquela pessoa é ruim, ele tá doente”, reforçou.

BRIGA PÚBLICA

Os problemas de Randal começaram a vir a público no início do ano, quando, através das redes sociais, o influenciador iniciou uma live afirmando ser perseguido por vizinhos após uma briga com a família. Desde então, Dum Ice vinha sendo o intermediador entre o amigo e o público, tranquilizando os fãs de seus conteúdos humorístico.

Após um período longe das redes sociais, quando Randal chegou a ser visto supostamente pedindo comida na Rodoviária de Salvador e em outros pontos da cidade, o influenciador reapareceu junto ao colega Dum Ice em setembro deste ano. No retorno, foi revelado que Randal estava internado para tratar e problemas familiares e com drogas.

Na época, Dum informou que o amigo estava recebendo auxílio profissional através de psicólogos, nutricionistas e médicos especializados. Entretanto, no final de outubro, Randal voltou a preocupar os seguidores com um desabafo nas redes onde exigia suas “coisas” de volta. “Se não me der as desgraças das minhas coisas, vai rolar onda. Se não me der minhas paradas, me dá a chave da minha casa, vai rolar onda, eu quero as minhas porr* e sai da minha vida. Tudo uma desgraça de mentira”, declarou.

Na última segunda-feira (28), Dum Ice, acompanhado dos pai e da irmã de Randal, afirmou não ser mais responsável pelo amigo, que estaria em um estado de surto psicótico após parar o tratamento e voltar a beber e a fumar.

“Estou passando esta responsabilidade para a família. Até porque tiveram outras conversas, e estou passando para eles, para que fiquem por dentro de tudo […] Quando a família dele resolver o que fará com ele, vai ser decisão da família, não vou mais decidir, porque um tempo atrás, peguei um dinheiro e dei todo para ele e foi gasto”, afirmou o comediante.