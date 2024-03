“Esse menino pirou”: Tabata conta início de namoro com João Campos

Deputada federal e prefeito de Recife estão juntos há mais de 4 anos; casal se conheceu na Câmara dos Deputados em 2019

O prefeito de Recife (PE), João Campos (esq.), e a deputada federal Tabata Amaral (dir.) durante ano novo de 2024 reprodução/Instagram @tabataamaralsp – 10.mar.2024

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) compartilhou neste domingo (10.mar.2024) em seu perfil no Instagram um vídeo em que conta como o namoro dela e do prefeito de Recife (PE), João Campos (PSB-PE), começou. “Como é bom relembrar o começo desse amor”, disse a congressista na legenda da publicação. E ainda completou: “Te amo demais da conta, bichinho!”. O casal está junto há mais de 4 anos.

No vídeo, Tabata disse que conheceu João Campos porque estava tentando criar uma comissão externa na Câmara dos Deputados em 2019 para fiscalizar Ricardo Vélez Rodríguez, ministro da Educação do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), e o MEC (Ministério da Educação). E o prefeito de Recife, que no momento atuava como deputado federal, veio a ser o vice-presidente dessa comissão especial.

“A gente começou a trabalhar junto, desenvolveu uma amizade”, conta Tabata. Segundo ela, tudo mudou quando João, em um jantar, sentou ao seu lado e se declarou. “Meu amigo, de onde veio isso? Eu não estava preparada”, brincou Tabata no vídeo.

Ela disse que ficou sem dormir e não sabia o que fazer. “E aí eu lembro que eu liguei para uma amiga de madrugada e falei: Esse menino pirou”. Por fim, Tabata disse que o casal se ama muito e que estão juntos há mais de 4 anos.

