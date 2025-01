‘Está tudo certo como está’, diz Claudia Leitte após bloqueio de Ivete Sangalo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Claudia Leitte, 44, se posicionou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo sua relação com Ivete Sangalo, 52. A cantora teria deixado de seguir a intérprete da música “Energia de Gostosa”, que se manifestou a favor das críticas feitas a Leitte por ter alterado a letra de “Caranguejo”.

Em um vídeo que circula nas redes, é possível ouvir Claudia usando o termo “Yeshua” no lugar de “Iemanjá”, o que foi interpretado como um gesto de intolerância religiosa. “Nunca falei da vida de ninguém esses anos todos. Não quero falar nada da vida de ninguém, não. Está tudo certo como está. Todo mundo fazendo música, produzindo e trabalhando. Não quero falar de ninguém”, afirmou.

A confusão aumentou após o atual empresário de Claudia Leitte, Fábio Almeida, confirmar o bloqueio nas redes sociais. Almeida já havia trabalhado com Ivete Sangalo entre 2011 e 2022, mas o rompimento profissional não foi dos mais amigáveis. Segundo a colunista Mônica Bergamo, na época que encerrou o relacionamento profissional, Almeida alegou, em contrato, que não tinha acesso ao balanço financeiro da IESSI Music Entertainment.

Claudia Leitte comentou ainda, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, como procura lidar de forma mais madura com a internet. “Tenho uma carreira de um pouco mais de 20 anos e me considero ‘paleozoica’ na internet. Amadureci em um sistema que estava em mutação. Manifestei emoções, era uma menina. Mas tive tempo para amadurecer e, hoje, faço escolhas muito conscientes sobre o que me manifesto nas redes”, pontuou.

Por fim, a cantora falou sobre seu posicionamento diante das polêmicas: “Se eu sair da minha identidade, do meu foco, vou acabar me perdendo. E já me perdi algumas vezes ao longo desses anos de carreira. Na vida, todos temos tempestades. Quem está vivo está sempre lidando com algo. É importante descobrir quem você é, focar nisso e seguir em frente, mesmo que haja percalços e tumultos.”

Leia Também: Empresário de Claudia Leitte manda indiretas para Ivete Sangalo, sua ex-sócia