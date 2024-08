Estabelecimentos são notificados por mau uso da rede de esgoto em Porto Seguro

Mal dimensionamento da caixa de gordura pode causar obstrução da rede coletora

No primeiro semestre de 2024, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) registrou mais de 1.500 casos de extravasamentos de esgoto somente na cidade de Porto Seguro. A maioria desses incidentes é decorrente do uso incorreto da rede coletora de esgoto e do dimensionamento inadequado ou mesmo ausência de caixas de gordura, principalmente em estabelecimentos que comercializam alimentos.

Para intensificar o combate ao problema, técnicos da Embasa têm realizado mutirões de inspeções em avenidas comerciais, notificando estabelecimentos que não possuem caixas de gordura ou cujas instalações não estão adequadas. Durante as vistorias, os proprietários são notificados e têm um prazo de até 30 dias para corrigir as irregularidades apontadas. Após esse período, uma nova vistoria é realizada e o estabelecimento pode ser multado se as medidas de correção não forem adotadas.

As caixas de gordura são equipamentos essenciais para reter o óleo proveniente do preparo de alimentos, evitando que o resíduo se misture ao esgoto e cause obstruções na rede coletora. Quando esse dispositivo não é bem dimensionado ou não passa pela correta manutenção, a gordura acaba entupindo as tubulações, o que pode resultar no transbordamento do esgoto nas ruas ou até mesmo o retorno para dentro do imóvel.

Somente no mês de julho, oito estabelecimentos localizados na famosa Passarela do Descobrimento, em Porto Seguro, foram advertidos e multados por inadequação no dimensionamento de suas caixas de gordura. “Estamos intensificando esse tipo de inspeção para minimizar os extravasamentos de esgoto causados pelo mau uso da rede coletora”, declarou Ricardo Pacheco, gerente local da Embasa. Ele também ressalta que a empresa tem priorizado a frequência das limpezas das redes coletoras de esgoto e de outros equipamentos do sistema de esgotamento sanitário para prevenir esses transtornos.

Atualmente, a Embasa é responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação correta do esgoto de mais de 31 mil imóveis em Porto Seguro.

OUTROS CASOS DE MAU USO DA REDE – Além do dimensionamento incorreto das caixas de gordura, o descarte de materiais sólidos na rede e a abertura indevida das tampas de esgoto para escoar água de chuva são problemas crônicos enfrentados pela Embasa. “A rede de esgoto é projetada exclusivamente para receber água residual dos usos diários. Materiais sólidos e água de chuva não fazem parte desse fluxo e podem causar sérios danos à rede coletora e ao sistema de esgotamento sanitário da região”, explica Ricardo.

Casos de extravasamento de esgoto podem ser comunicados através dos canais de atendimento da Embasa: 0800 0555 195, WhatsApp (71) 99171 0999 e pelo site atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br.