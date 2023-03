Estação de trem é incendiada em Natal; Rio Grande do Norte contabiliza 273 atos criminosos

Uma estação de trem foi incendiada durante um ato criminoso em Parnamirim, na Grande Natal, no Rio Grande do Norte, na noite deste sábado, 18. O ataque aconteceu por volta das 21h40. O Corpo de Bombeiros investiga se os criminosos utilizaram um coquetel molotov. Ninguém estava no local no momento do ataque. O Governo do RN contabilizou, até o momento, 273 atos criminosos desde terça-feira, 14, quando foi registrada a primeira ocorrência. Segundo o governo, as ações dos criminosos diminuíram em 85%. Os dados são computados e pelo Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional – Nordeste e pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE). O último balanço das ações das forças de segurança apontam a prisão de 117 suspeitos, 34 armas de fogo apreendidas. Também foram apreendidos 4 simulacros de arma de fogo, 98 artefatos explosivos, 26 galões de combustíveis, 12 motos, dois carros, além de drogas, dinheiro, munições e produtos furtados.

Neste sábado, o governo federal confirmou o envio de mais mais 100 agentes da Força Nacional de Segurança ao Estado para auxiliar no combate o crime organizado. “Estamos com mais de 500 integrantes da Força Nacional e de forças federais atuando no Rio Grande do Norte, em auxílio ao governo do Estado. Determinei agora a destinação de mais 100 policiais”, escreveu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, no Twitter.