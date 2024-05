Estácio se manifesta sobre ingresso de Davi no curso de medicina. Leia

Após Davi Brito contar que estava esperando um telefone da Estácio para iniciar a sua graduação em medicina, a faculdade decidiu se manifestar sobre a situação. Em nota enviada à coluna, nesta sexta-feira (3/5), a universidade afirmou que fez contato com o campeão do BBB24, que ganhou uma bolsa integral de estudos no reality show, para dar detalhes sobre a situação.

De acordo com a faculdade, Davi foi informado sobre o comprometimento e o foco que precisa ter para cursar medicina e que precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para a graduação. Ou seja, o ex-BBB precisará prestar vestibular para ser aprovado na Estácio ou ser classificado através da sua nota do Enem.

“Vencida essa etapa, temos certeza de que ele atingirá seus objetivos com dedicação e competência e será uma experiência transformadora para ele e sua família”, disse a nota.

Leia na íntegra:

“Como um grupo educacional que está há mais de 50 anos auxiliando as pessoas a realizar seus sonhos, estamos muito satisfeitos em poder fazer o mesmo pelo Davi. As escolas de Medicina da Estácio fazem parte do Instituto de Educação Médica – IDOMED, que é a opção número um para ensino médico no país. Por meio do Instituto Yduqs, organização de impacto social da qual Estácio e IDOMED fazem parte, conseguimos viabilizar a sua bolsa integral para o curso todo.

O Davi foi contatado por nossos representantes e está ciente e alinhado com o fato de que a carreira de Medicina requer grande comprometimento, foco e disciplina. Ele também está a par de que precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação (prestar vestibular e ser aprovado ou ser classificado utilizando a nota do Enem).

Vencida essa etapa, temos certeza de que ele atingirá seus objetivos com dedicação e competência e será uma experiência transformadora para ele e sua família.

Encorajamos o Davi a se preparar adequadamente para essa etapa, pois ela é obrigatória e fundamental para garantir um início promissor para sua trajetória profissional na Medicina.

Por fim, desejamos ao Davi muito sucesso e que empenhe suas energias para se tornar um médico capaz de atender às necessidades da nossa sociedade”.