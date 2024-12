Estado antecipa R$ 197,7 milhões do ICMS e Fundeb para os municípios baianos

O Governo do Estado da Bahia antecipou, nesta segunda-feira (30), o pagamento de R$ 197,7 milhões correspondentes às receitas do ICMS e do Fundeb aos 417 municípios baianos. O valor, arrecadado entre os dias 23 e 26 de dezembro, seria repassado somente em janeiro, mas foi adiantado mediante solicitação da União dos Municípios da Bahia (UPB), para melhorar a situação financeira das administrações municipais e ajudar no fechamento das contas na reta final do ano.

A antecipação foi comentada pelo governador Jerônimo Rodrigues: “Entendemos a importância desse recurso para as prefeituras, e fortalecendo nossa parceria com as gestões municipais, trabalhamos para que essa antecipação pudesse acontecer. Isso dá um fôlego a mais para que prefeitas e prefeitos de todo estado realizem investimentos que os municípios precisam”, disse.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), o valor repassado inclui a cota dos municípios na receita total de ICMS no período, e ainda as parcelas do Fundeb relativas ao ICMS, ao ITD e ao IPVA.

Só de ICMS, o Estado antecipou R$ 122,06 milhões às prefeituras. A maior cota de antecipação do imposto coube à capital baiana: Salvador recebeu R$ 11,61 milhões. Em seguida, os maiores valores foram para Camaçari (R$ 7,25 milhões), Feira de Santana (R$ 4,7 milhões), São Francisco do Conde (R$ 3,94 milhões), Luís Eduardo Magalhães (R$ 3,88 milhões), São Desidério (R$ 3,16 milhões), Candeias (R$ 2,93 milhões), Simões Filho (R$ 2,65 milhões), Formosa do Rio Preto (R$ 2,51 milhões) e Vitória da Conquista (R$ 2,46 milhões).

O cronograma de repasses na virada de ano foi definido após entendimento do Estado com o Banco do Brasil. A arrecadação relativa à movimentação econômica do período de 27 a 31 de dezembro será repassada em 3 de janeiro. Já a distribuição dos valores a serem arrecadados nos primeiros dias úteis de 2025, 2 e 3 de janeiro, ocorrerá em datas diferentes: dia 7 de janeiro, no caso do ICMS, e dia 8, no do Fundeb.