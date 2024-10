Estado de SP está em alerta para o risco de novos temporais

O Estado de São Paulo está em alerta para o risco de novos temporais a partir desta sexta-feira, 18. O volume de chuva acumulado poderá chegar, em algumas regiões, a 200 milímetros – ou seja, 200 litros dentro de um espaço de um metro quadrado.

Conforme a Defesa Civil do Estado, grandes volumes de água poderão vir acompanhados de vendavais que podem chegar a mais 60 km/h, além de granizo.

Para a área da capital e região metropolitana, a previsão é de 95 mm entre sexta e domingo, 20. Na sexta-feira anterior, a cidade de São Paulo e outras da região metropolitana ficaram sem energia em razão de um apagão provocado pelas tempestades.

Conforme a Enel, cerca de 3,1 milhões de consumidores foram afetados pelo blecaute, que persistiu ao longo desta semana. A concessionária diz que já restabeleceu o serviço para a maior parte dos clientes e afirma que vai reforçar suas operações nos próximos dias diante do risco de tempestade.

A Prefeitura de São Paulo afirmou que a quantidade das chuvas não deve ser igual à que foi observado na última sexta-feira, mas reconhece que o cenário exige atenção para reparar os danos já causados e evitar novos transtornos.

Na capital paulista, há previsão de pancadas de chuva na tarde e noite de sexta-feira. Também há possibilidade de temporal ao longo do fim de semana, quando as temperaturas também deverão ficar mais amenas, com máxima na casa dos 20ºC.

Outras regiões do Estado

O capitão Roberto Farina, da Defesa Civil, explica que a previsão dos acumulados corresponde a um volume total de chuvas que poderão cair entre sexta e domingo nas regiões citadas.

“A maneira como a chuva vai ser distribuída pode variar. Para uma região onde são esperados 200 mm de chuva, por exemplo, pode ser que chova 50 mm na sexta, 100 mm no sábado e 50 mm no domingo. Ou, então, que chova quantidades diferentes em outros dias”, diz.

Previsão de Chuva

– Capital e Região Metropolitana: 95 mm

– Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

– Litoral Norte (Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião): 150 mm

– Baixada Santista (Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá)

– Vale do Paraíba (São José dos Campos, Taubaté e Campos do Jordão): 100 mm

– Presidente Prudente: 90 mm

– Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Orientações de segurança

– Evite lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos;

– Evite ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques;

– No momento da chuva, mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e Tvs;

– Evite tomar banho durante a tempestade;

– Em caso de ventos fortes, tenha cuidado com a queda de árvores, postes, fios e semáforos;

– Não desafie a força das águas nem tente transpor uma enxurrada ou andar em áreas tomadas por alagamentos;

– Se estiver em uma área de encosta, observe sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, árvores e postes inclinados, e água lamacenta;

– Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência.

Cadastre-se para receber um SMS ou WhatsApp sobre riscos de desastre – A Defesa Civil de São Paulo envia mensagem (SMS) diretamente para os cidadãos. Para receber alertas, envie SMS com o CEP da região para o número 40199 ou cadastre-se no WhatsApp, iniciando interação com o número (61) 2034-4611. (Colaborou Renata Okumura)

O post Estado de SP está em alerta para o risco de novos temporais apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.