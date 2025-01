Estado divulga tabela de pagamentos do funcionalismo em 2025

O Governo do Estado da Bahia divulgou, nesta sexta-feira (24), a tabela com as datas previstas para pagamento do funcionalismo público estadual durante o exercício de 2025. A tabela fixa as datas de desembolso dos vencimentos de janeiro a dezembro, incluindo o décimo terceiro, na intenção de possibilitar o planejamento financeiro, garantindo segurança e previsibilidade para o orçamento doméstico dos mais de 270 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas das administrações direta e indireta.

De acordo com a tabela, os servidores ativos receberão seus vencimentos geralmente no último dia de cada mês. Caso este dia caia em um fim de semana, no entanto, o valor será depositado na sexta-feira imediatamente anterior. Em paralelo, os aposentados e pensionistas receberão os benefícios previdenciários de forma antecipada, um dia antes do último dia de cada mês.

Vale ressaltar que a primeira parcela do 13º salário será quitada ao longo do ano, já que a maior parte dos servidores estaduais opta por receber este adiantamento no mês de aniversário ou junto com as férias. Já a segunda parcela será paga no dia 19 de dezembro. A seguir, é possível conferir a tabela de pagamento na íntegra.