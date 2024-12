Estado do Rio de Janeiro pode ter chuva de 400 milímetros e deslizamentos de terra no final do ano e começo de 2025

Os últimos dias de 2024 e o início de 2025 no Estado do Rio de Janeiro serão marcados por chuvas intensas, resultado da atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Esse fenômeno meteorológico, que atua como um canal de umidade, pode provocar deslizamentos de terra, especialmente na Região Serrana, incluindo áreas como Petrópolis. O volume de precipitação pode alcançar até 400 milímetros em diversas localidades ao longo de uma semana. A ZCAS afetará não apenas o Rio de Janeiro, mas também o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil, com Minas Gerais sendo um dos estados mais impactados. As previsões meteorológicas indicam que as chuvas mais intensas devem ocorrer neste fim de semana, com continuidade prevista para a segunda-feira. A partir de terça-feira, a ZCAS deve se deslocar em direção ao Espírito Santo, o que pode resultar em uma diminuição da intensidade das chuvas no Rio.

Embora a ZCAS seja conhecida por sua duração, não há indícios de que ela será particularmente intensa. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) está acompanhando a situação de perto. É importante ressaltar que a ZCAS não está relacionada ao fenômeno La Niña, que pode ocorrer em 2025, mas de forma menos intensa. A Defesa Civil de Petrópolis emitiu um alerta sobre a previsão de chuvas moderadas a fortes até a próxima segunda-feira. A população é orientada a evitar áreas propensas a inundações e a ficar atenta a possíveis sinais de deslizamentos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA