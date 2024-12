Estado investe mais de R$ 1,8 bilhão em colégios estaduais e reduz 50% da evasão dos estudantes na Bahia

O governo da Bahia destinou mais de R$ 1,8 bilhão para a construção de novas escolas, ampliação de unidades existentes e implantação de complexos poliesportivos durante o ano de 2024. Durante uma coletiva de imprensa realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, a secretária da Educação estadual, Rowenna Brito, destacou os avanços alcançados e reforçou que o fortalecimento da rede vai além da infraestrutura.

“Educação é processo. Consolidamos a aprendizagem dos estudantes da rede estadual, reduzimos a evasão em 50% e crescemos pelo terceiro ano consecutivo no Ideb, com resultados sólidos. Nosso trabalho tem sido para que nenhum estudante fique fora da sala de aula”, afirmou Rowenna.

Dos recursos aplicados, R$ 976,5 milhões foram direcionados à construção de 39 novas escolas. Outros R$ 397 milhões serviram para a ampliação e modernização de 44 unidades escolares, enquanto R$ 104,5 milhões foram utilizados em reformas de 390 colégios. Além disso, dois complexos poliesportivos foram construídos com um aporte de R$ 8,8 milhões, e parte dos recursos foi destinada à instalação de usinas fotovoltaicas para geração de energia sustentável.

A rede estadual conta com cerca de 1.754 unidades de ensino, distribuídas em 345 municípios. Dessas, 1.052 são colégios regulares, 669 anexos e 33 Escolas Família Agrícola, incluindo 28 colégios indígenas que atendem cerca de 6 mil estudantes.

EVASÃO ESCOLAR

Para garantir que mais jovens permaneçam na escola, o governo manteve e ampliou programas de permanência estudantil. O programa Mais Estudo, voltado para reforço em português e matemática, ofereceu 52 mil vagas para alunos-monitores, com bolsas de R$ 150 mensais.

Outro destaque é o Bolsa Presença, pioneiro no Brasil, que distribui R$ 150 por família cadastrada no CadÚnico, com um adicional de R$ 50 a partir do segundo filho matriculado. Em 2024, mais de 400 mil estudantes em situação de vulnerabilidade econômica foram beneficiados, com um investimento total de R$ 660 milhões.

O programa Mais Futuro, voltado a universitários, também recebeu reforço. Estudantes que vivem a menos de 100 km do campus recebem auxílio de R$ 400, enquanto aqueles que moram a distâncias superiores contam com um auxílio de R$ 800, viabilizando a continuidade dos estudos em condições mais favoráveis.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

O investimento em alimentação escolar foi de R$ 410 milhões, dos quais R$ 318 milhões foram provenientes de recursos estaduais e R$ 92 milhões do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Para o biênio 2024/2025, R$ 35 milhões foram destinados à compra de alimentos diretamente da agricultura familiar.

Na área de transporte escolar, foram adquiridos 448 ônibus e 57 vans, representando um investimento de R$ 240 milhões. Parte dos veículos já foi entregue, enquanto os repasses aos municípios para manutenção do transporte escolar somaram R$ 101 milhões.

As ações mostram que o governo estadual segue apostando em políticas integradas que aliam infraestrutura, programas pedagógicos e suporte social, fortalecendo a educação como base para o desenvolvimento da Bahia.