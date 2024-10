Estado, MP e prefeitura traçam estratégias para dar suporte a afetados por mortes em Heliópolis

Com foco no atendimento psicológico dos afetados pelo ataque que deixou quatro vítimas, uma série de estratégias foram traçadas na manhã deste sábado por equipes da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), das Polícias Militar e Civil, do Ministério Público (MP-BA) e da prefeitura de Heliópolis, no Nordeste baiano.

Na tarde desta sexta-feira (18), um estudante atirou em três colegas e depois tirou a própria vida. O fato ocorreu no Colégio Dom Pedro I, na localidade de Serra dos Correias, zona rural de Heliópolis.

O objetivo é dar suporte aos alunos, professores e funcionários do Colégio Dom Pedro I, além de toda a comunidade daquele distrito. Segundo a SSP-BA, o titular da delegacia de Heliópolis, delegado Thiago Alves Cunha, informou que já foram apreendidas a arma utilizada no crime e aparelhos eletrônicos. Eles vão passar por perícia. Três estudantes também já foram ouvidos pelo delegado que apura as circunstâncias do crime.

O promotor Alison Andrade, da 3ª Promotoria de Cícero Dantas, disse que vai atuar para que os afetados pelo fato sejam acolhidos. Já o prefeito de Heliópolis, José Mendonça Dantas, declarou que vai garantir assistência para as famílias, professores e funcionários do Colégio Dom Pedro I.