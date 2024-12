Estados Unidos afirmam ter eliminado líder do Estado Islâmico na Síria em ataque aéreo

O Comando Central dos Estados Unidos informou que um ataque aéreo realizado na quinta-feira (19) resultou na morte de Abu Yusif, um líder do grupo terrorista Estado Islâmico (EI), na província de Deir Ezzor, na Síria. Além dele, outro membro do grupo também foi eliminado durante a operação. A ação militar teve como principal objetivo desarticular os planos do EI, que busca organizar e executar ataques contra civis e forças militares dos Estados Unidos e seus aliados. O local do bombardeio era uma área anteriormente sob controle do regime de Bashar al-Assad e das forças russas.

O general Michael Erik Kurilla, comandante das operações, destacou que o EI está tentando libertar mais de 8.000 prisioneiros que estão detidos na Síria. Ele reafirmou que os Estados Unidos continuarão a realizar ataques direcionados a líderes e operativos do grupo terrorista, em post no X. Desde 2015, os Estados Unidos têm colaborado com diversas nações ocidentais em uma missão para combater o EI na região. Atualmente, o grupo opera em áreas restritas, enquanto os EUA mantêm cerca de 800 soldados no território sírio para apoiar as operações contra o terrorismo.

