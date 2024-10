Estados Unidos alertam sobre deslocamento de soldados norte-coreanos para a Rússia

Os Estados Unidos emitiram um alerta sobre o deslocamento de soldados da Coreia do Norte para a região de Kursk, na Rússia, onde a Ucrânia havia realizado uma invasão em agosto. O Pentágono revelou que aproximadamente 10 mil soldados norte-coreanos foram enviados para treinamento no leste russo, com muitos deles se dirigindo para o campo de batalha em Kursk. O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, classificou essa movimentação como uma “expansão perigosa” do conflito. De acordo com autoridades ucranianas e norte-americanas, vários milhares de soldados da Coreia do Norte já chegaram à área de Kursk, parte de um contingente maior que o país asiático estaria preparando.

Embora especialistas militares considerem que esse número seja relativamente pequeno em comparação com as centenas de milhares de soldados envolvidos no conflito, a presença deles pode oferecer um suporte significativo para a Rússia na recuperação de território. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comentou que as tropas norte-coreanas podem entrar em combate em um futuro próximo. Um soldado ucraniano também alertou sobre a possibilidade de um ataque iminente. As forças russas têm enfrentado dificuldades para retomar áreas que perderam para as tropas ucranianas, e a inclusão de soldados norte-coreanos pode fortalecer os esforços de contra-ataque da Rússia.

A eficácia das tropas da Coreia do Norte em combate é uma questão em aberto, uma vez que não participam de conflitos desde a década de 1950. Além disso, a coordenação entre as forças norte-coreanas e russas pode ser desafiadora, devido a barreiras linguísticas e diferenças nos métodos de treinamento. A inteligência militar da Ucrânia indicou que a Rússia planeja utilizar intérpretes para facilitar a comunicação entre as tropas. A ofensiva ucraniana em agosto resultou em uma rápida conquista de território, mas a Rússia já conseguiu recuperar parte dessa área.

A presença de tropas ucranianas em Kursk representa um desafio significativo para o presidente russo, Vladimir Putin, que busca expulsá-las. Especialistas acreditam que as tropas norte-coreanas poderão ser empregadas em ataques contra posições ucranianas, seguindo a estratégia russa de buscar superioridade numérica no campo de batalha.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias