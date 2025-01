Estados Unidos formaliza repatriação de esmeralda avaliada em R$ 6 bi encontrada em Pindobaçu

Os Estados Unidos anunciaram que irão repatriar a esmeralda de 380 kg que foi encontrada no município de Pindobaçu, na região do Piemonte Norte do Itapicuru. A pedra é avaliada em R$ 6 bilhões e deve ficar em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ainda não há uma previsão para quando ela deve chegar ao Brasil.

O país norte-americano atendeu um pedido do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) para a pedra ser devolvida. A esmeralda foi encontrada no município baiano em 2001, mas foi levada para o EUA em 2005, sem autorização, com a utilização de documentos falsos.

LEIA TAMBÉM:

Pedra preciosa avaliada em R$ 1 bilhão é arrematada por R$ 50 milhões; esmeralda veio de Pindobaçu Segundo o G1, em 2017, uma decisão na Justiça Federal em Campinas, no estado de São Paulo, condenou Elson Alves Ribeiro e Ruy Saraiva Filho por enviarem ilegalmente a esmeralda aos Estados Unidos, em uma ação penal que também declarou que quem estivesse em posse da pedra a devolvesse ao Brasil.

A Advocacia-Geral da União (AGU) atuava há quase uma década no caso, desde que fez um pedido de cooperação jurídica à Justiça dos EUA por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).