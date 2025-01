Estados Unidos iniciam homenagens ao ex-presidente Jimmy Carter

Os Estados Unidos deram início às homenagens ao ex-presidente Jimmy Carter, que faleceu no dia 29 de dezembro, aos 100 anos. Em sinal de respeito, as bandeiras estão sendo exibidas a meio mastro em todo o território nacional. As cerimônias começaram neste sábado (4), com o transporte do caixão em um carro fúnebre pela cidade de Plains, onde Carter nasceu. O corpo do ex-presidente fará paradas em locais de grande importância, incluindo Atlanta e o Carter Center, permitindo que os cidadãos se despedam. Na próxima terça-feira (7), os restos mortais seguirão para Washington, onde um cortejo fúnebre será realizado, passando pelo Monumento à Marinha e pelo Capitólio, onde o público terá a oportunidade de prestar suas últimas homenagens.

O funeral de Estado está agendado para quinta-feira (9) e contará com a presença de ex-presidentes, além de um discurso do atual presidente Joe Biden. Em reconhecimento à importância de Carter, Biden declarou um dia de luto nacional, refletindo a relevância do ex-presidente na história do país. Após a cerimônia pública, os restos mortais de Carter retornarão à Geórgia, onde será realizado um funeral privado. Ele será sepultado ao lado de sua esposa, Rosalynn.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira