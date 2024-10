Estados Unidos pressionam Israel para permitir ajuda humanitária em Gaza

Os Estados Unidos estabeleceram um prazo de 30 dias para que Israel permita a entrada de ajuda humanitária em Gaza, sob a ameaça de interromper o fornecimento de armamentos ao governo israelense. A comunicação, que foi assinada pelo secretário de Estado, Antony Blinken, e pelo secretário de Defesa, Lloyd Austin, foi direcionada ao ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e ao chanceler Ron Dermer. Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado, destacou que a assistência humanitária em Gaza atingiu seu nível mais baixo desde os ataques do Hamas, ocorridos em 7 de outubro do ano passado. A correspondência dos EUA sugere que a suspensão do envio de armas a Israel pode ocorrer com base em uma legislação que proíbe a ajuda militar a nações que obstruem a entrega de ajuda humanitária.

A situação em Gaza é preocupante, e a Casa Branca também está monitorando as repercussões políticas, especialmente com a vice-presidente Kamala Harris enfrentando críticas da comunidade árabe em Michigan. Nos últimos dias, Israel intensificou suas operações militares em Gaza e no Líbano, visando o Hamas e o Hezbollah, respectivamente. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, assegurou aos Estados Unidos que não atacaria instalações nucleares ou de petróleo do Irã em resposta a um possível ataque iraniano.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira