Estados Unidos registram 43,8 milhões de votos antecipados

Faltando pouco mais de uma semana para as eleições nos Estados Unidos, já foram registrados 43,8 milhões de votos antecipados. Dentre esses, 11,3 milhões foram contabilizados em sete Estados considerados cruciais para a disputa entre Donald Trump e Kamala Harris. Nos locais que divulgam a afiliação partidária dos eleitores, 39,8% dos votos antecipados foram emitidos por democratas, enquanto 36,0% foram dados por republicanos. A votação antecipada tem sido amplamente adotada, com a maioria dos Estados oferecendo opções de votação, seja por correio ou de forma presencial. Ambas as campanhas têm incentivado os eleitores a participarem desse processo. O Texas se destaca como o Estado com o maior número de votos antecipados, totalizando cerca de 5,4 milhões, seguido pela Flórida com 4,6 milhões, Califórnia com 4,2 milhões e Geórgia com 2,8 milhões.

Na eleição presidencial anterior, realizada em 2020, um total de 101 milhões de eleitores, de um total de 158 milhões, optou pela votação antecipada. É importante ressaltar que, nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, o que permite que os cidadãos decidam se desejam ou não participar do processo eleitoral de forma antecipada. Com a crescente adesão à votação antecipada, as campanhas eleitorais têm se adaptado para mobilizar seus apoiadores, buscando garantir que suas bases compareçam às urnas antes do dia da eleição.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA