Estampa vichy: inspire-se em 5 looks para aderir a tendência

Se existe uma estampa que consegue transitar entre o romântico e o moderno, é o xadrez vichy. O padrão de dois tons, tradicionalmente associado a toalhas de piquenique e ao estilo cottagecore (uma estética com referências da vida rural), ganha uma nova roupagem a cada temporada. Neste verão, não foi diferente.

Com cortes ousados, cores vibrantes (como o clássico vermelho) e composições inesperadas, a estampa segue como uma das queridinhas da moda. No quadro Vitrine M Fashion deste sábado (8/2), a coluna apresenta looks e peças para você se inspirar e apostar na tendência. Vem conferir!

A padronagem aparece em vários looks compartilhados por influencers

Como usar a estampa vichy

Embora seja frequentemente ligado às icônicas produções de Brigitte Bardot nos anos 1950 e 1960, o vichy tem uma história muito mais antiga. Originado da cidade francesa de mesmo nome, o tecido inicialmente simples e acessível foi incorporado ao vestuário feminino e eternizado no cinema por estrelas como Judy Garland e Lauren Bacall.

Agora, a tendência ressurge com modelagens oversized e com novas possibilidades de combinações. E, embora os clássicos preto e branco ou vermelho e branco nunca saiam de moda, o vichy também surge em tons vibrantes, como verde, azul e amarelo.

Para um visual retrô, apostar em vestidos e saias midi é uma escolha certeira para evocar a elegância de Brigitte Bardot. Já para um look urbano e moderno, use combinações inusitadas, como um blazer xadrez com jeans ou um colete vichy com peças de alfaiataria despojadas.

Coletes complementam o visual

Babados são ideias para produções delicadas

A estampa tem combinações de cores clássicas, como vermelho e branco

Uma das tendências mais ousadas da moda é combinar diferentes padronagens em um mesmo look. O vichy funciona bem com listras, florais e até mesmo animal print para criar um visual autêntico e cheio de atitude.

Em peças clássicas ou inovações arrojadas, a estampa segue como um curinga para quem quer unir sofisticação e descontração no dia a dia.

Abaixo, confira visuais e peças com a estampa para se inspirar e aderir:

Os vestidos de vichy continuam em alta

Vestido xadrez, da Renner R$ 199,90 Comprar

Loafer preto, da Renner R$ 145,90 Comprar

A verdade é que o vichy nunca saiu de cena, mas sua nova abordagem traz frescor e criatividade para a moda atual

Camisa branca, da C&A R$ 159,99 Comprar

Calça xadrez, da Renner R$ 179,90 Comprar

O uso de acessórios adicionam personalidade ao look sem exigir um compromisso total com o padrão

Camiseta branca, da Renner R$ 79,90 Comprar

Short xadrez, da C&A R$ 169,99 Comprar

Para quem prefere um toque discreto, invista em peças pontuais, como camisas

Camisa zadrez, da Renner R$ 99,90 Comprar

Shot vermelho, da Renner R$ 79,90 Comprar

Para um visual moderno, aposte em conjuntos coordenados

Blazer cropped alfaiataria xadrez, da Renner Comprar

Saia xadrez, da Renner R$ 59,90 Comprar

