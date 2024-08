Estátua de Silvio Santos será erguida na Lapa, no Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, revelou que uma estátua em homenagem a Silvio Santos será erguida no bairro da Lapa, local onde o famoso apresentador passou sua infância. A proposta surgiu após um comentário de um internauta que sugeriu a instalação da escultura em frente aos Arcos da Lapa, ressaltando que essa ação poderia revitalizar a região e impulsionar o turismo local. Paes informou que já iniciou conversas com o escultor Ique Woitschach, conhecido por criar outras obras notáveis, como as estátuas do poeta Manoel de Barros e do cantor Michael Jackson. O prefeito enfatizou a importância de Silvio Santos para a cultura brasileira, referindo-se a ele como “o menino da Lapa que fez história”.

Além de celebrar a trajetória de Silvio Santos, a homenagem também visa valorizar a Lapa, um dos bairros mais icônicos do Rio de Janeiro. Eduardo Paes expressou sua admiração pelo apresentador, destacando que a ausência de Silvio Santos será sentida na televisão brasileira. A iniciativa de criar a estátua é uma forma de reconhecer o legado deixado por ele e sua influência na mídia nacional.

