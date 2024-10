Estátua gigante de Trump pelado é inaugurada em Las Vegas. Veja fotos

Uma nova estátua gigante do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi inaugurada nos arredores de Las Vegas.

A obra, que tem 13 metros de altura, pesa 2,7 toneladas e é feita de espuma, retrata Trump nu e faz parte de um projeto artístico chamado “Crooked and Obscene Tour”.

Veja:

1 de 5

Estátua de Trump pelado

Crooked and Obscene

2 de 5

Estátua de Trump pelado

Crooked and Obscene

3 de 5

Estátua de Trump pelado

Crooked and Obscene

4 de 5

Estátua de Trump pelado

Crooked and Obscene

5 de 5

Estátua de Trump pelado

Crooked and Obscene

De acordo com os idealizadores do projeto, a retratação de Trump nu é “intencional, servindo como uma declaração ousada sobre transparência — ou a falta dela —, vulnerabilidade e as personas públicas de figuras políticas“.

Segundo um porta-voz do artista, que preferiu permanecer anônimo, a intenção da obra é incentivar o público a pensar criticamente sobre figuras públicas e a influência política.

Até o momento, Trump e sua equipe não comentaram sobre a escultura. No entanto, os apoiadores do republicano chamaram a “homenagem” de “violência política”.

“Enquanto as famílias dirigem por Las Vegas, elas são forçadas a ver esta marionete ofensiva, projetada intencionalmente para chocar em vez de criar um diálogo significativo”, disse o Partido Republicano de Nevada em um comunicado, de acordo com o The Telegraph.