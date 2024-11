Este é o signo mais impulsivo do zodíaco. Conhece alguém assim?

Calma não é o forte dessas pessoas. Elas falam tudo na cara e, muitas vezes, não pensam muito nas consequências de suas ações. Esse comportamento faz parte de quem elas são.

De acordo com uma lista do jornal Los Andes, Leão (22 de julho a 22 de agosto) é o signo mais impulsivo do zodíaco. “São autoconfiantes, algo que pode levá-los a agir sem pensar muito nas consequências”, explica a publicação.

A necessidade de ser o centro das atenções faz com que leoninos tomem decisões rápidas e ousadas. Esse traço de personalidade também se reflete na forma como interagem com amigos ou colegas de trabalho, o que evidencia ainda mais sua impulsividade. Porém, essa característica pode causar problemas para eles no futuro.

