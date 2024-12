Este incrível capacete pertenceu a um misterioso rei da Idade Média

Uma relíquia antiga em exibição no Museu Britânico, em Londres, fornece informações valiosas sobre o início da histórica britânica. O capacete Sutton Hoo foi usado pelo antigo rei anglo-saxão Redualdo e chama a atenção pela sua imponência.

De acordo com pesquisadores, o objeto data do período entre 600 e 625 d.C. Ele foi descoberto junto a outros materiais em um local de um enterro medieval no sítio arqueológico de Sutton Hoo em Suffolk, Inglaterra, no final dos anos 1930.

Capacete foi chamado de “Tutancâmon britânico”

O capacete é feito principalmente de liga de ferro e cobre, com detalhes em prata, ouro e estanho. Como foi localizado em fragmentos, ele precisou ser restaurado. O resultado final deste trabalho é um incrível objeto de 31,8 centímetros de altura e que originalmente pesava cerca de 2,5 kg.

Capacete Sutton Hoo impressiona pela riqueza de detalhes (Imagem: ishtar.ro/Shutterstock)

As características mais marcantes do capacete estão no rosto. As sobrancelhas, que são atadas com fio de prata, e um bigode de cobre gravado fica sob a proteção do nariz de ferro, que começa entre as sobrancelhas com uma cabeça de animal. Quando foi encontrado, o capacete Sutton Hoo foi chamado de “Tutancâmon britânico”.

O motivo das figuras de animais no capacete, bem como outros artefatos encontrados em Sutton Hoo, levaram os arqueólogos a vincular o enterro ao poema épico “Beowulf”, um conto em inglês antigo que conecta East Anglia com a Escandinávia através da viagem do herói homônimo. O capacete de Beowulf no poema é descrito como feito de “ouro batido” e “adornado com formas de javali”.

Leia mais

Capacete e escudos milenares são encontrados na Turquia

Capacete de 2.500 anos é encontrado em túmulo na Croácia

Tesouro medieval é descoberto em floresta na Alemanha

Parte de trás do capacete Sutton Hoo (Imagem: Museu Britânico)

Pouco se sabe sobre este reinado

O enterro de Sutton Hoo foi o primeiro a revelar a natureza cosmopolita do sul da Inglaterra no início da Idade Média.

No local, foram encontradas moedas de ouro da França, tigelas celtas, placas de prata do Império Bizantino, além de objetos vikings e de regiões como a Índia e o Sri Lanka.

Apesar das descobertas, os historiadores ainda sabem pouco sobre os anglo-saxões que governaram a Inglaterra dos séculos V ao XI.

Os registros desta época foram destruídos por ataques vikings.

O post Este incrível capacete pertenceu a um misterioso rei da Idade Média apareceu primeiro em Olhar Digital.