Estes itens de cozinha escondem bactérias que podem prejudicar sua saúde

A cozinha, embora seja o lugar onde preparamos nossas refeições, também é um ambiente propício para o acúmulo de micro-organismos.

Conhecer os locais mais contaminados da cozinha e aprender a higienizá-los adequadamente pode reduzir significativamente o risco de contaminação alimentar e problemas de saúde.

Descubra quais itens exigem mais atenção e como higienizá-los corretamente para proteger sua saúde.

Crédito: Shutterstock (reprodução)

Itens da cozinha que possuem bactérias

Com base no estudo do Centro Universitário UniMetrocamp Wyden de Campinas/SP, de 2019, listamos abaixo os itens comuns na cozinha que possuem bactérias:

Tábua de carne: 16,4 mil bactérias e 8.170 fungos

A superfície da tábua de carne pode reter pequenos fragmentos de alimentos e umidade, especialmente em tábuas de madeira. Isso a torna um ponto crítico de contaminação cruzada.

Dica de higienização: Use tábuas diferentes para alimentos crus e cozidos. Lave-as imediatamente após o uso com água quente e detergente. Para desinfetar, aplique vinagre ou solução de cloro e deixe secar completamente.

Crédito: Shutterstock (reprodução)

Pano de prato: 975 mil bactérias

Embora pareça inofensivo, o pano de prato pode transferir germes para pratos e utensílios limpos. Se usado para secar as mãos, o problema se agrava ainda mais.

Dica de higienização: assim como o pano de pia, troque-o diariamente e lave-o em água quente com alvejante.

Pano de pia: 1,200 milhão de bactérias e 4 mil fungos

Por ser usado para secar superfícies e lidar com derramamentos, o pano de pia está frequentemente exposto à umidade e aos restos de alimentos, criando um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos.

Dica de higienização: troque o pano de pia diariamente. Para desinfetar, lave-o em água quente com alvejante ou use um ciclo de lavagem quente na máquina de lavar roupas.

Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial (Grok/reprodução)

Ralo: 1,302 milhão de bactérias e 801 mil fungos

O ralo acumula restos de alimentos e gorduras, tornando-se um ponto crítico de contaminação. A umidade constante facilita o desenvolvimento de biofilmes bacterianos e o mau cheiro.

Dica de higienização: use produtos desinfetantes próprios para ralos e, semanalmente, despeje uma mistura de água fervente, vinagre e bicarbonato de sódio para eliminar os resíduos.

Esponja de lavar louça: 1,322 milhão de bactérias e 440 fungos

A esponja é um dos itens mais usados na cozinha, mas também o mais negligenciado em termos de limpeza. Por estar constantemente úmida e em contato com restos de comida, ela é um ambiente perfeito para o crescimento de micro-organismos.

Crédito: Shutterstock (reprodução)

Dica de higienização: substitua a esponja regularmente, idealmente a cada 1 ou 2 semanas. Para higienizar, mergulhe-a em água fervente ou aqueça-a no micro-ondas por 1 minuto (certifique-se de que não haja partes metálicas).

Lixeira: 1,744 milhão de bactérias e 1.180 fungos

A lixeira é o campeão de contaminação na cozinha. Isso não é surpresa, considerando que ela acumula restos de alimentos, plásticos sujos e outros resíduos orgânicos. Sem uma limpeza regular e o uso de sacos plásticos adequados, ela pode se tornar um verdadeiro ninho de germes.

Dica de higienização: lave a lixeira semanalmente com água quente e sabão e desinfete-a com uma solução de cloro diluída. Sempre mantenha a lixeira tampada e troque os sacos regularmente.

Crédito: Shutterstock (reprodução)

Erros de higiene na cozinha que podem comprometer sua saúde

Um estudo do Centro de Pesquisa em Alimentos da USP revelou os erros mais comuns na cozinha que aumentam o risco de doenças transmitidas por alimentos. Aqui estão os principais:

Crédito: Shutterstock (reprodução)

Lavar o frango na pia: respingos podem contaminar superfícies próximas. Cozinhe a carne diretamente.

respingos podem contaminar superfícies próximas. Cozinhe a carne diretamente. Higienizar vegetais só com água: use uma solução de água e hipoclorito de sódio para eliminar micro-organismos.

use uma solução de água e hipoclorito de sódio para eliminar micro-organismos. Não lavar as mãos: sempre lave as mãos antes de manipular alimentos.

sempre lave as mãos antes de manipular alimentos. Misturar utensílios para alimentos crus e cozidos: use tábuas e facas diferentes para evitar contaminação cruzada.

use tábuas e facas diferentes para evitar contaminação cruzada. Esperar a comida esfriar para guardar: coloque-a na geladeira ainda quente para evitar proliferação de bactérias.

coloque-a na geladeira ainda quente para evitar proliferação de bactérias. Armazenar alimentos em locais inadequados: siga as orientações para cada tipo de produto na geladeira.

siga as orientações para cada tipo de produto na geladeira. Guardar carnes em embalagens sem vedação: use potes com tampa para evitar vazamentos.

use potes com tampa para evitar vazamentos. Descongelar alimentos à temperatura ambiente: faça o descongelamento na geladeira ou use o micro-ondas.

faça o descongelamento na geladeira ou use o micro-ondas. Não limpar a geladeira regularmente: realize uma faxina mensal para remover resíduos e evitar contaminações.

