Estêvão ultrapassa Pedro e pode se tornar o artilheiro mais jovem da história do Campeonato Brasileiro

O jovem atacante Estêvão, do Palmeiras, marcou o gol que garantiu a vitória de 1 a 0 sobre o Grêmio na noite de sexta-feira (8), no Allianz Parque, e virou o artilheiro isolado do Brasileirão de 2024, com 12 gols, ultrapassando o flamenguista Pedro. Aos 17 anos, o jogador revelado pelo Verdão está próximo de se tornar o artilheiro mais jovem da história do Campeonato Brasileiro — feito pertence a Fernando Ferretti, que aos 19 anos foi autor de sete tentos para o Botafogo na campanha do título da Taça Brasil de 1968. Com 20 participações diretas em gols nas 27 partidas que disputou, Estêvão lidera tanto a artilharia quanto o número de assistências no campeonato, com oito passes para gol. Na temporada, ele acumula 14 gols e 9 assistências em 41 jogos.

Após a vitória sobre o Grêmio, o atacante celebrou o momento vivido e expressou gratidão, afirmando que a equipe trabalha duro para dar alegria aos torcedores e espera manter o desempenho até o final do campeonato. “A gente tem trabalhado bastante. Tentamos dar alegria para o torcedor em campo e para a gente mesmo. Fico feliz com a vitória e por ter ajudado a equipe”, disse. O resultado também foi importante para o Palmeiras na tabela, aproximando o time do líder Botafogo, com apenas três pontos de diferença. Os dois clubes ainda se enfrentarão pela 36ª rodada, em confronto direto no Allianz Parque.

WhatsApp

Estêvão se prepara agora para defender a seleção brasileira, após ser convocado para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele estará em campo contra a Venezuela e o Uruguai nos dias 14 e 19, mas não jogará pelo Palmeiras na partida contra o Bahia, no dia 20, devido à suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Lista de artilheiros do Brasileirão 2024:

Estêvão (Palmeiras) – 12 gols Pedro (Flamengo) – 11 gols Hulk (Atlético-MG) – 10 gols Yuri Alberto (Corinthians), Flaco López (Palmeiras), Raphael Veiga (Palmeiras), Lucas Moura (São Paulo), Luciano (São Paulo), Vegetti (Vasco) e Alerrandro (Vitória) – 9 gols Lucero (Fortaleza), Wesley (Internacional), Everaldo (Bahia) e Borré (Internacional)

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA