Estilista Guilherme Tavares apresenta Coleção Monarquia: Um Combate ao Etarismo com sofisticação e inclusão

No próximo dia 22 de outubro, às 20h, a Casa Julieta de Serpa, no Flamengo, será o cenário de um evento memorável no mundo da moda: o Mirror Fashion Day, que marcará o lançamento da nova coleção “Monarquia” do renomado estilista Guilherme Tavares. Inspirada pelo requinte e sofisticação da era monárquica, a coleção traz uma abordagem moderna, focada em inclusão e sustentabilidade. Os convidados estarão em trajes de gala, inspirados pela icônica série The Bridgerton, reforçando o ambiente de luxo e elegância que permeia o evento.

Com uma proposta ousada, Tavares utiliza uma seleção de tecidos nobres, como veludo, seda, Jacquard, linho, plush, voil e cetim bucol, aliados a materiais biodegradáveis e inovadores, como folhas desidratadas, cipó, resíduos têxteis e até jornal reciclado. O desfile contará ainda com uma sofisticada linha de luxo prêt-à-porter, apresentando corseletes, corpetes, estolas, capas, saias e camisas com corte de alfaiataria. A coleção não apenas resgata o esplendor da estética monárquica, mas também traz à tona questões contemporâneas cruciais, como a sustentabilidade na moda e o combate ao etarismo.

Assinando o beauty dos desfiles estarão Cláudio Moreira, Fátima Regina e Márcia Mendes, enquanto a trilha sonora ficará a cargo do renomado DJ Arven, direto de Punta del Este.

Um dos grandes destaques do desfile será a diversidade do casting de modelos, composto por mulheres de todas as idades. Entre elas, Maria Vasconcelos, de 92 anos, que convive com Alzheimer, será uma das estrelas do evento. Guilherme Tavares reforça, assim, sua mensagem de que beleza e elegância transcendem a idade.

Descendente de uma linhagem de talentos na área têxtil, Guilherme é bisneto de um alfaiate do exército, neto de costureiros de alta costura, filho de um instrutor de tecelagem e uma costureira. Essa herança familiar reflete-se em sua sensibilidade artística e seu compromisso com a excelência em cada detalhe de suas criações.

O evento promete uma experiência única, onde tradição e inovação se encontram em perfeita harmonia.

Para mais detalhes sobre o estilista Guilherme Tavares acessem @guilhermetavaresoficial