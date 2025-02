‘Estou desapontada’, diz Zoe Saldaña sobre polêmicas de Karla Sofía Gascón

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Zoe Saldaña, atriz de “Emilia Pérez”, se pronunciou sobre as polêmicas envolvendo falas preconceituosas de Karla Sofía Gascón, personagem-título do longa. Ao portal Variety, a artista -indicada pela primeira vez ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua interpretação- lamentou o escândalo.

“Estou desapontada. Não posso falar das ações dos outros. Só posso atestar à minha experiência, e nunca em um milhão de anos imaginei que estaríamos aqui”, afirmou.

Saldaña diz ainda estar “processando” a situação e que sente que “já falou o suficiente sobre”. “Certamente acho que isso é uma experiência de aprendizado. Tudo na vida é uma experiência de aprendizado para todos nós”, explicou.

Postagens antigas de Gascón com conteúdo islamofóbico e preconceituoso vieram à tona e viralizaram nas redes sociais, tirando a atenção do filme. Em resposta, a Netflix, que distribui “Emilia Pérez” nos Estados Unidos, removeu a atriz de sua publicidade.

Gascón pediu desculpas publicamente e disse, em suas redes sociais, que estava sendo vítima da “cultura de cancelamento”.

Segundo Saldaña, a pessoa das postagens não é a mesma Gascón que conheceu no set. “Não posso atestar o que as pessoas fazem em seu tempo privado com suas contas privadas”, conclui.

“Emilia Pérez”, do francês Jacques Audiard, compete a 13 categorias do Oscar e foi o filme em língua estrangeira mais indicado na história da premiação. Gascón também foi a primeira atriz trans indicada ao prêmio da Academia.