‘Estou namorando sério’, diz Bill Gates

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Bill Gates, 69, encontrou o amor novamente. O fundador da Microsoft falou pela primeira vez, em entrevista ao “Today Show” (NBC) nesta terça-feira (4), sobre sua namorada, Paula Hurd.

“Estou namorando sério. O nome dela é Paula. Estamos nos divertindo muito juntos, fomos às Olimpíadas e tudo o mais”, contou o bilionário.

Rumores sobre a aproximação do casal começaram ainda em 2023. Paula Hurd, 60, é viúva de outro bilionário da tecnologia, Mark Hurd, CEO da Oracle, morto em 2019.

Já Bill Gates se divorciou em 2021 de Melinda Gates, com quem foi casado por 25 anos.

Discreto, o novo casal nunca falou sobre a relação, mas já foi visto junto publicamente em algumas ocasiões, como na cerimônia do prêmio científico Breakthrough e no noivado de Jeff Bezos na Itália.

Em recente entrevista ao jornal The Times of London, Bill Gates chamou seu divórcio de Melinda de “um erro” do qual se arrependia muito. Após a repercussão negativa da frase, ele se corrigiu no Today Show: “Apesar do divórcio ter sido ruim, temos nossos três filhos, o trabalho que fizemos juntos e, mesmo sabendo que não duraria para sempre, eu faria tudo de novo”, disse.

Bill e Melinda são pais de Jennifer, Rory e Phoebe e avós de Leila e Mia. O ex-casal fundou em 2000 a entidade filantrópica Bill e Melinda Gates, atualmente a terceira maior ONG do mundo. Melinda deixou a fundação em maio de 2024.

“Minha carreira é um fenômeno incrível, meus filhos são fenomenais, então é difícil eu reclamar de alguma coisa. Já superei o divórcio e a Melinda está bem. Tenho ainda muito trabalho pela frente, coisas que gosto de fazer. Então, não tenho do que reclamar”, disse o bilionário.

Paula Hurd é formada em administração pela universidade do Texas e mãe de Kathryn e Kelly.

