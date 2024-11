Estreante na Seleção Brasileira revela que dormia quando foi convocado

Novidade na convocação de Dorival Junior para a última Data Fifa do ano, Murillo pode fazer a sua estreia com a Seleção Brasileira nesta terça-feira (19/11), contra o Uruguai. Em entrevista coletiva, o zagueiro do Nottingham Forest revelou que estava dormindo quando recebeu a sua primeira convocação para defender a Amarelinha.

Veja a declaração do zagueiro:

Destaque no setor defensivo do Nottingham Forest, Murillo tem quatro jogos sem ser vazado na Premier League. Além disso, o zagueiro tem 3,2 bolas recuperadas e 5,9 bolas rebatidas por jogo, a quarta melhor estatística do campeonato. Os números levaram o jogador a ser convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira.

O Brasil joga contra a seleção uruguaia nesta terça-feira (19/11), às 21h45, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo pode marcar a estreia do zagueiro com a Amarelinha.