Estreia do UFC leva Band à vice-liderança na noite de sábado

Os números prévios do Ibope apontam que a estreia da Band na transmissão do UFC, na noite deste sábado (14/1), deixou a emissora paulista na vice-liderança no Painel Nacional de Televisão (PNT), que mede a audiência das principais cidade dos país.

Ainda não são dados consolidados. Dependendo da região a Band atingiu pontos diferentes, como 18 pontos em Belém e 11 pontos em Manaus. Os números variam no Rio e em São Paulo, mas mantêm a Band sempre na vice liderança, atrás apenas da Globo, que marcou entre 29 e 23 pontos em algumas praças.

A volta do UFC para a TV aberta era aguardada com alguma expectativa. Desde 2018, quando a Globo parou de exibir as lutas e passou toda a programação para o canal Combate (por assinatura), o público ansiava por esse retorno.

A Band caprichou na transmissão, com apresentação de Mirelle Moschella e de Rodrigo Minotauro dando as boas vindas aos telespectadores. Registre-se ainda a presença de Carlão Barreto, ex-canal Combate, que é uma espécie de “tradutor” para aquilo que as pessoas não conseguem enxergar numa transmissão dessa modalidade.

A Band aposta no UFC tanto quanto apostou na Fórmula 1. Montou uma boa equipe para a transmissão desses eventos, que já tem uma nova etapa marcada para o próximo fim de semana.

No sábado (21/1), teremos então o UFC 283, que será realizado no Rio de Janeiro, com a presença de vários lutadores brasileiros no card principal, o que, de certa forma, deve garantir à Band uma audiência ainda maior do que a que foi registrada na estreia.

O cardO UFC Vegas 67 transmitido pela Band, em Las Vegas, teve o norte-americano Sean Strickland como vencedor da luta principal, contra o francês Nassourdine Imavov. Strickland foi chamado de última hora para substituir Kelvin Gastelum, que se lesionou na semana do evento.

O card teve cinco brasileiros em ação, mas somente um venceu: Allan “Puro Osso” Nascimento superou Carlos Hernandez (EUA) por finalização, em combate do card preliminar.

