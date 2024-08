Estrela da Casa perde participante dias antes da estreia

Três dias antes da estreia de Estrela da Casa, novo reality da TV Globo, uma reviravolta: uma participante que já estava confirmada no elenco do programa, que começa na próxima terça-feira (13/8) e será comandado por Ana Clara Lima, foi desclassificada.

Segundo o Gshow, Muse Maya não poderá participar da atração por um impedimento contratual. Apesar da informação, a emissora não deu mais detalhes do que teria causado a desclassificação da artista carioca, de 24 anos, que estrelou três séries recentes na emissora.

Após perder a vaga, mesmo não falando diretamente no assunto, a moça publicou uma mensagem enigmática nos stories do Instagram, nesta sábado (10/8).

“O que separa o artista negro do sucesso é a oportunidade. Talento a gente tem. O negro riu pouco, comeu pouco, aproveitou pouco. Ele bota para fora quando tem a possibilidade”, repostou a frase de Tony Tornado.

A TV Globo confirmou, através do Gshow, o “impedimento contratual”. O site afirmou, ainda, que em brave o nome do substituto será anunciado.

“Por um impedimento contratual, Muse Maya não poderá seguir como participante do Estrela da Casa. Em breve anunciaremos quem passará a integrar o novo reality, que estreia na próxima terça-feira, dia 13 de agosto”, disse a nota da emissora.

Segundo a Folha de S. Paulo, a questão que impediu Muse Maya de participar da atração foi que ela tinha um contrato antigo com outro programa da TV e isso seria contra as regras.

Muse Maya já esteve no elenco de obras da Globo, como As Filhas de Eva (2021), A Vida Pela Frente (2023) e Justiça 2 (2024).

Participante denunciou Tirullipa por assédio Nicole Louise foi anunciada no elenco de Estrela da Casa, novo reality musical da TV Globo, e logo um episódio envolvendo Tirullipa veio à tona novamente. É que a influenciadora denunciou o filho de Tiririca por assédio, depois de ter a parte de cima do seu biquíni desamarrado por ele, durante a Farofa da Gkay.

Para quem não lembra, o caso aconteceu em 2022, durante uma atividade em grupo. Na época, o comediante reviveu a Banheira do Gugu, quadro famoso entre os anos 90 e 2000, exibido no SBT. No entanto, algumas meninas ficaram desconfortável como o Tirullipa conduzia a brincadeira.

“Estou muito mal com o que aconteceu, porque eu me senti invadida. Isso é assédio. Ele não fez isso só comigo, como com outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito, é sem noção”, desabafou nas redes sociais na ocasião.

A dragqueen Halessia foi outra pessoa a denunciar o rapaz, como a coluna Fábia Oliveira contou com exclusividade, só que na Justiça de São Paulo. Ela ganhou R$ 25 mil de indenização por danos morais, alegando que “teve sua sunga abaixada sem consentimento pelo réu [Tirullipa], que executou o ato semelhante com outros participantes”. Eita!

Nicole Louise, além de influencer, é humorista e que se dedicar à carreira musical. Por isso, decidiu participar do Estrela da Casa, que será apresentado por Ana Clara. A atração estreia no próximo dia 13 e traz 14 participantes, que serão confinados e monitorados por 24 horas, na luta pelo prêmio de R$ 500 mil, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e turnê pelo Brasil.

Estreia e detalhes do programa Estrela da Casa vem aí! A coluna Fábia Oliveira descobriu que o novo reality de música da Globo, que terá Ana Clara Lima como apresentadora, já tem data para estreia: dia 13 de agosto.

Nós descobrimos também alguns detalhes do programa. E apesar de faltar pouco menos de dois meses para a estreia, as dinâmicas ainda estão em fase de aprovação pela direção.

O que apuramos é que o reality contará com provas focadas na música e outras de convivência. Além disso, assim como acontece no BBB, o programa de Ana Clara também terá eliminações às terças-feiras.

De acordo com fontes, uma reunião geral ainda está para acontecer.

Vale lembrar que em março a coluna já havia revelado que os bastidores andavam meio bagunçados. Isso porque o programa ainda estava caminhando a passos pequenos, quando já deveria estar mais adiantado.

O Estrela da Casa promete ser o maior reality de música da TV Brasileira. Ele será diário, em horário nobre e as pessoas vão poder acompanhar 24 horas por dia os confinados pelo Globoplay. Além de provas e convivência, o programa terá votação e participação do público.

Acontecerão, ainda, workshops com profissionais de sucesso, ensaios, apresentações, shows de artistas consagrados, duelos musicais. E, além de ficar famoso, o vencedor vai ganhar um bom prêmio em dinheiro, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil.