Estrela da Globo, Alinne Moraes detona o BBB23: “Não deveriam assistir”

Uma das principais estrelas da TV Globo, Alinne Moraes criticou o Big Brother Brasil em suas redes sociais após MC Guimê e Antônio Cara de Sapato serem expulsos do BBB23 por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.

Em seus Stories do Instagram, a atriz compartilhou uma imagem do especialista em pedagogia das infâncias Vinicius Campos, e indicou que a existência do reality show “viola os direitos humanos”.

“Quem é a favor dos direitos humanos simplesmente não deveria assistir BBB. A existência do programa, por si só, já viola os direitos humanos”, diz o texto.

Assédio no BBB23MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do programa após assediarem Dania Mendez, que viajou para o BBB23 em um intercâmbio do programa brasileiro com o La Casa de Los Famosos, do México.

O funkeiro passou a mão no bumbum da participante sem o seu consentimento, enquanto o lutador forçou um beijo e avançou sobre ela na cama de um dos quartos da casa.