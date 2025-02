Estrela do OnlyFans morre aos 27 anos, enquanto gravava conteúdo

Anna Beatriz Pereira Alves, estrela do OnlyFans, morreu aos 27 anos após cair da varanda de um hotel no Brasil. A criadora de conteúdo adulto, conhecida como Anna Polly, estaria gravando com dois homens no dia 23 de janeiro, quando a tragédia aconteceu.

Em uma nota de imprensa divulgada à revista brasileira Quem, foi informado que as autoridades ainda não concluíram se a morte da influenciadora foi um acidente ou não.

“A investigação está em andamento na Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os envolvidos e testemunhas estão prestando depoimentos, e os agentes estão realizando outras diligências para esclarecer as circunstâncias da morte”, diz o comunicado.

A Quem divulgou algumas informações sobre a trágica queda de Anna Polly. Naquele dia, a influenciadora teria sido acompanhada por dois homens, que participaram do conteúdo que ela supostamente estava gravando. Seu corpo foi encontrado na área do pátio do Mont Blanc Apart Hotel, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro.

A mesma fonte revelou ainda que a Unidade de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando o incidente. Um porta-voz da polícia local declarou: “É um caso complexo e não descartamos nenhuma possibilidade, desde um acidente até um possível crime”. Além disso, a revista brasileira informou que foi ordenada a realização de uma autópsia.

A causa da morte de Anna Polly ainda não foi confirmada, embora a Quem tenha mencionado que um relatório preliminar do Instituto Médico Legal pode ajudar os investigadores a determinar se ela consumiu substâncias ou sofreu alguma agressão antes da queda.

De acordo com vários veículos de comunicação, o namorado da modelo, Pedro Henrique – que não estava envolvido no conteúdo que supostamente estava sendo gravado quando Polly caiu – usou as redes sociais para lamentar sua morte.

“Está sendo tão difícil viver sem você. As horas vão passando, a ficha vai caindo, e o buraco no meu coração só cresce, amor”, escreveu Pedro Henrique.



Já à revista Quem, o namorado de Anna Polly declarou: “Todas as informações sobre o caso já estão nas mãos da polícia e eles estão investigando. Se alguém tem culpa, vai pagar e vai aparecer o culpado. Ela faleceu no momento da queda, não houve tempo para a salvar”.

