Estrela pop em ascenção, capixaba Carol Lemke é a artista revelação da Festa Stoked

Uma das grandes revelações do pop de 2024 é Carol Lemke: capixaba e com o selo da Youngr Records, comandada por Gabi Bonadio, filha do renomado produtor Rick Bonadio, e Bruno Martini, uma das atrações do Lollapalooza 2025, ela já lançou hits como “Ontem” e “Eu”, além de ser destaque pela televisão local, ela tem produções ao lado de Sérgio Fouad, produtor com trabalhos para Zeca Baleiro e Titãs, e Bruno Câmera, que tem trabalhos com Daniel. A estrela em ascensão fará sua estreia nos palcos em 2 de novembro, na casa de festas Na Vista, em Vitória, no Rio de Janeiro, durante a Festa Stoked Interestelar, que receberá no mesmo dia a banda Jovem Dionísio, donos do hit “Acorda Pedrinho”, hit viral de 2022 que conta com quase 110 mil streams no Spotify. Os ingressos estão disponíveis na Blue Ticket, com valores a partir de 50,00 reais, além da taxa de serviço.

Ela sobe ao palco às 20h como um dos grandes destaques da noite, como Artista Revelação. Seu setlist incluirá quatro músicas autorais e outras seis canções em formato de cover que marcaram a música pop. Carol afirma que será inesquecível, tanto para os fãs, quanto para sua carreira:

“Estou muito feliz de finalmente fazer meu primeiro show! Esperei muito tempo idealizando esse dia! Ter esta oportunidade de fazer ele numa estrutura profissional como o da Festa Stoked, com uma atração nacional, é um privilégio. Vai ser um momento único e inesquecível na minha carreira, com certeza!”.

Serviço: Festa Stoked Interstellar

Com Jovem Dionísio, Carol Lemke e mais!

Data: 02 de novembro

Horário: a partir das 18h

Local: Na Vista (Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá – Vitória)

Ingressos: https://www.blueticket.com.br/evento/36172

Sobre Carol Lemke

A cantora Carol Lemke é um daqueles nomes irresistíveis que 2024 apresentou e que já é um nome promissor da música brasileira. Com muita influência nos trabalhos Pop/Rock, a cantora, natural de Vitória no Espírito Santo, acaba de estrear o single “Ontem”, com assinatura de Sergio Fouad, produtor renomado que trabalhou com Titãs e Zeca Baleiro, além de Bruno Câmara, que tem colaborações com Daniel.

Sob o selo da Youngr Records, de Bruno Martini, atração do Lollapalooza 2025, Gabi Bonadio, filha de Rick Bonadio, a canção chega aos apps falando sobre as dificuldades de superar um grande amor, especialmente nos primeiros meses após o fim de um relacionamento.

No single, a letra reflete sobre as tentativas de seguir em frente, mas a dificuldade de superar realmente o que foi vivido. Lemke canta sobre as memórias que voltam à mente, as saudades que permanecem e o esforço para continuar vivendo, mesmo que, no fundo, ainda exista uma grande conexão com o passado. O refrão expressa essa luta interna, enquanto a melodia pop leve traz um tom envolvente e acessível.