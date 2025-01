Estudante baleada na cabeça pela PRF apresenta melhora

Juliana Leite Rangel, de 26 anos, que foi atingida por um tiro na cabeça durante uma ação da PRF, apresentou uma melhora significativa em seu estado de saúde. A paciente, que estava sedada, teve a sedação completamente suspensa e conseguiu abrir os olhos, demonstrando emoção ao ver sua mãe ao seu lado. Apesar dos avanços, ela permanece internada na UTI, onde está passando por um processo de redução da ventilação mecânica. O incidente ocorreu na véspera de Natal, quando Juliana estava dentro do carro com sua família e foi surpreendida por disparos feitos por agentes da Polícia Rodoviária Federal.

A situação gerou grande repercussão e levou à abertura de investigações por parte do Ministério Público Federal e da Polícia Federal para apurar as circunstâncias do ocorrido. Em resposta ao incidente, a PRF anunciou que os policiais envolvidos na ação foram afastados de suas funções operacionais. A medida visa garantir a transparência nas investigações e a responsabilização adequada, caso se confirme alguma irregularidade nas ações dos agentes. A família de Juliana aguarda ansiosamente por mais informações sobre sua recuperação e a evolução do caso.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA